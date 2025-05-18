Επίσημο: Συνεχίζει με Σάκοτα η ΑΕΚ

Με τον Ντράγκαν Σάκοτα στην άκρη του πάγκου θα παρουσιαστεί και την επόμενη σεζόν η ΑΕΚ, με την «Ένωση» να επισημοποιεί τη συνέχιση της συνεργασίας τους!

Ο κόουτς της ομάδας συναντήθηκε το Σάββατο με το μεγάλο αφεντικό του συλλόγου, Μάκη Αγγελόπουλο και ουσιαστικά του ανακοίνωσε πως έχει ακόμα δυνάμεις για να παραμείνει στην τεχνική ηγεσία και να καθοδηγήσει τους παίκτες για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026.

«Κόουτς, σ’ ευγνωμονούμε για τις στιγμές. Συνεχίζουμε μαζί για τα υψηλά, για τα μεγάλα…» αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Αναλυτικά:

Η ΑΕΚ Βetsson BC βρίσκεται στην ευχάριστη θέση ν’ ανακοινώσει, ότι ο Κόουτς Ντράγκαν Σάκοτα παραμένει στον πάγκο της «Βασίλισσας» (και) για την περίοδο 2025-2026, και βλέπουμε…

Ο προπονητής των 3+1 τίτλων (1 Πρωτάθλημα Ελλάδος, 1 BCL, 1 Kύπελλο Ελλάδος ως Κόουτς + 1 Διηπειρωτικό Κύπελλο ως Sports Director) και ενός… χάλκινου μεταλλίου, ΣΑΝ ΤΡΟΠΑΙΟ, στο F4 του BCL της Φυλής, συνεχίζει στο πόστο του.

Η ημέρα, που το (προπονητικό) κοστούμι του Kόουτς Ντράγκαν Σάκοτα, θα υψωθεί στην οροφή της SUNEL Arena, είναι ακόμη πολύ μακριά. Η φορεσιά του «Sports Director» θα παραμείνει ερμητικά κλειδωμένη στο Γραφείο του, στη Σουίτα «Dragan Sakota» της SUNEL Arena!

Ο Κόουτς Sale αποφάσισε να μην αλλάξει ιδιότητα και ετοιμάζει τα πλάνα του ως προπονητής για τα μελλοντικά σπουδαία.

Η συνάντηση του Σαββάτου (17/05) με τον διοικητικό ηγέτη της ΑΕΚ Βetsson BC, κ. Μάκη Αγγελόπουλο, είχε τυπικό χαρακτήρα και απλώς επιβεβαίωσε μια αέναη σχέση εμπιστοσύνης, που ξεπερνά και το 2027. Το «χρυσόβουλο» συνεργασίας του Κόουτς με το ένδοξο Σωματείο μας και το λαό της ΑΕΚ, «υπεγράφη» άλλωστε προ πολλού με το «αίμα» της «κιτρινόμαυρης» καρδιάς του!

Κόουτς, σ’ ευγνωμονούμε για τις στιγμές. Συνεχίζουμε μαζί για τα υψηλά, για τα μεγάλα…

