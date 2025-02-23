Την απόφαση να σταματήσει την καριέρα του στην εθνική Λιθουανίας έκανε γνωστή ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας. Ο 35χρονος φόργουορντ της ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόφασή του μέσω Instagram και τη Δευτέρα στο παιχνίδι με την Εσθονία θα πραγματοποιήσει την τελευταία του εμφάνιση.

«Κάθε παιδί που πιάνει μια μπάλα μπάσκετ ονειρεύεται να φορέσει τη φανέλα της εθνικής Λιθουανίας. Για μένα αυτό το όνειρο έγινε πραγματικότητα και το έζησα για πάνω από μια δεκαετία. Η απόφαση δεν ήταν εύκολη, αλλά στο μυαλό μου ήταν φυσική. Νιώθω ότι πρόσφερα ό,τι είχα από τις δυνάμεις μου στην εθνική ομάδα», τόνισε ο «Κούζμι», που έκανε ντεμπούτο στο Ευρωμπάσκετ του 2013 και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο με την «Λιέτουβα» το 2013 και το 2015. Επίσης εκπροσώπησε την χώρα του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016, έπαιξε συνολικά σε τέσσερα Ευρωμπάσκετ και δύο Παγκόσμια Κύπελλα.

