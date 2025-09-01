Και επίσημα «λιοντάρι» ο Φώτης Ιωαννίδης. Λίγες ημέρες μετά την άφιξη του στην Πορτογαλία και τον συγκλονιστικό αποχαιρετισμό στον Παναθηναϊκό, ο 25χρονος Έλληνας στράικερ είναι παίκτης της Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Οι πρωταθλητές Πορτογαλίας, ανακοίνωσαν την απόκτηση του διεθνούς στράικερ με συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών, με τον Παναθηναϊκό να βάζει στο ταμείο του 25 εκατ. ευρώ και να διατηρεί ποσοστό μεταπώλησης της τάξης του 25%, ενώ η ρήτρα αποδέσμευσης του από τον σύλλογο της Λισαβόνας θα ανέρχεται στα 100 εκατ. ευρώ.

Έχοντας κοστίσει 25 εκατομμύρια ευρώ στη νέα ομάδα του, ο Έλληνας επιθετικός είπε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω άπαντες για τη θερμή υποδοχή. Μου αρέσει πολύ το κλαμπ και όσα πρεσβεύει. Θέλω να παίξω στο υψηλότερο επίπεδο απέναντι σε καλούς αντιπάλους, με πολύ καλούς συμπαίκτες. Είναι μεγάλο κλαμπ με τεράστια κουλτούρα. Εδώ οι στόχοι είναι πάντα υψηλοί. Είμαι έτοιμος. Είμαι επιθετικός που κάνει πολλές δουλειές στο γήπεδο για να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου και να συνεισφέρω στο πλάνο του κόουτς. Φυσικά θέλω να σκοράρω και να μοιράσω ασίστ. Είναι μεγάλη πρόκληση για εμένα, μου αρέσει η Λισαβόνα, είναι ωραία πόλη, με ζεστούς ανθρώπους. Μου αρέσει που έρχομαι αντιμέτωπος με μια τέτοια πρόκληση. Είναι τιμή και προνόμιο το Champions League. Μίλησα με τον Γιώργο, Είναι τρομερό παιδί και πολύ καλός παίκτης. Μου είπε τα καλύτερα. Θα μιλήσω και με τα υπόλοιπα παιδιά. Θέλω να γίνω πρωταθλητής με την Σπόρτινγκ και να κάνουμε μια μακρά ευρωπαϊκή πορεία. Έζησα το ντέρμπι με την Πόρτο και μου άρεσε η ατμόσφαιρα στο γήπεδο. Ήταν τέλεια, με εξέπληξε. Θέλω να πανηγυρίσω πολλά γκολ με τον κόσμο της Σπόρτινγκ».

