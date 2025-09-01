«Η Δίκη στον ΣΚΑΪ» με τον Κυριάκο Θωμαΐδη - Απόψε στις 22:00 στον ΣΚΑΪ HYBRID και στη 01:45 στον ΣΚΑΪ

Η «Δίκη στον ΣΚΑΪ», στη νέα εποχή. Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων με τον Κυριάκο Θωμαΐδη δίνει πάλι τον τόνο για να μη μένουμε σ’ αυτά που ακούμε.

Ρεπορτάζ: Το στοίχημα της Εθνικής Ελλάδος. Στο studio, ο πρώην πρόεδρος της ΕΠΟ Βαγγέλης Γραμμένος.

Ανάλυση: Η 2η αγωνιστική της Super League. Σχολιάζουν ο προπονητής Γιώργος Κούτσης και ο δημοσιογράφος Γιώργος Μπούζος.

Όλες οι επίμαχες φάσεις με τον πρώην διαιτητή FIFA, Γιάννη Σταυρίδη.

Αποκάλυψη: Η βίβλος της Αρχής Ξεπλύματος Χρήματος για το παράνομο στοίχημα. Τα στοιχεία από τη δημοσιογράφο Μαίρη Μπενέα.

Θέμα: Που οδηγούνται οι ποδοσφαιρικές εξελίξεις για την υπόθεση της δολοφονίας Λυγγερίδη; Αναλύουν ο πρόεδρος του ΙΔΕΑΔ Ανδρέας Μαλάτος και ο ποινικολόγος Γιάννης Απατσίδης.

38 χρόνια «Δίκη» με τον Κυριάκο Θωμαΐδη. Το μακροβιότερο talk show απόψε, ζωντανά στις 22.00 στον ΣΚΑΪ HYBRID και σε μαγνητοσκόπηση στη 01.15 στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Η ΔΙΚΗ ΣΤΟΝ ΣΚΑΪ

Με τον Κυριάκο Θωμαΐδη

