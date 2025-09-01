Παναθηναϊκός: Το «αντίο» στον Φώτη Ιωαννίδη

Επίσημη μορφή πήρε η πώληση του Φώτη Ιωαννίδη από τον Παναθηναϊκό στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας!



Ο 25χρονος στράικερ, μετά από μια άκρως επιτυχημένη πενταετία με το «τριφύλλι», κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του και είναι πλέον ποδοσφαιριστής των «λιονταριών» υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι το 2030.



Μετά την ανακοίνωση του πορτογαλικού συλλόγου και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ανακοίνωσε την παραχώρηση του Ιωαννίδη στη Σπόρτινγκ, κάνοντας λόγο για έναν ποδοσφαιριστή που αποκτήθηκε ως φέρελπις και εξελίχθηκε σε βασικό, αναντικατάστατο αρχηγό, που έγινε σύνθημα στην εξέδρα και είδωλο της νεολαίας.



Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:



«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την πώληση του Φώτη Ιωαννίδη στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.



Ο Φώτης εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό το 2020 από τον Λεβαδειακό σε ηλικία μόλις 20 ετών, ως εκ των πλέον ταλαντούχων ποδοσφαιριστών της γενιάς του. Η εξέλιξή του ήταν ραγδαία και υποδειγματική. Από τη δεύτερη σεζόν ήταν ήδη βασικός σέντερ φορ του Τριφυλλιού και καθοριστικός για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας το 2022, αφού με δικά του γκολ στα ημιτελικά ήρθε η πρόκριση στον τελικό. Το 2023 υπέγραψε νέο συμβόλαιο στην ομάδα, πήρε το περιβραχιόνιο του αρχηγού και ουσιαστικά το χρίσμα του ηγέτη. Ακολούθησε μια ονειρεμένη σεζόν με 23 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, κάτι που τον έκανε βασικό φορ της εθνικής Ελλάδας και περιζήτητο στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Τελικά παρέμεινε στον Παναθηναϊκό, υπογράφοντας τον Νοέμβριο του 2024 νέο συμβόλαιο.

Ο αρχηγός κατέγραψε 190 συμμετοχές, σκοράροντας 51 φορές με τον Παναθηναϊκό σε όλες τις διοργανώσεις.



Φώτη, καλή συνέχεια στην καριέρα σου. Ήρθες φέρελπις, έγινες βασικός, αναντικατάστατος, αρχηγός, σύνθημα στην εξέδρα, είδωλο της νεολαίας. Εις το επανιδείν.»

