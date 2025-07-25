Τους τίτλους τέλους σε μία πλούσια καριέρα στο ποδόσφαιρο αποφάσισε να βάλει ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος σε ηλικία 38 ετών.

Ο άλλοτε διεθνής άσος ανακοίνωσε μέσω των social media ότι αποσύρεται από την ενεργό δράση και ευχαρίστησε και τις 11 ομάδες (ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, Μπολόνια, Ελλάς Βερόνα, Σαμπντόρια, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Ατρόμητος, Ανόρθωση, Άρης, Ηρακλής) τις οποίες υπηρέτησε στην 20ετή παρουσία του σε επαγγελματικό επίπεδο. Κάνοντας λόγο για ανεπανάληπτο ταξίδι.

Ο Χριστοδουλόπουλος ξεκίνησε επαγγελματικά από τον ΠΑΟΚ (2004-08), με τον οποίο έκανε 63 (10 γκολ, 3 ασίστ), ενώ ακολούθησε ο Παναθηναϊκός, με το οποίο είχε 131 εμφανίσεις (25 γκολ, 13 ασίστ), ενώ κατέκτησε το νταμπλ τη σεζόν 2009-10.

Πήρε το πρωτάθλημα το 2017-18 με την ΑΕΚ, με την οποία είχε 83 εμφανίσεις (24 γκολ, 10 ασίστ), προτού πάει στον Ολυμπιακό, στον οποίο έκανε 34 συμμετοχές (10 γκολ, 2 ασίστ), κατακτώντας το νταμπλ και με τους Πειραιώτες τη σεζόν 2019-20.

Είναι αξιοσημείωτο ότι έπαιξε σε όλες τις μεγάλες ομάδες σε Αθήνα (Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, Ολυμπιακό) και Θεσσαλονίκη (ΠΑΟΚ, Άρη, Ηρακλή), ενώ είχε επιτυχημένη παρουσία και στο εξωτερικό με Μπολόνια, Ελλάς Βερόνα και Σαμπντόρια.

Με την Εθνική είχε 35 συμμετοχές και ένα γκολ. Highlight της παρουσίας του στη γαλανόλευκη ήταν η παρουσία στο Μουντιάλ του 2014.

Αναλυτικά η ανάρτησή του

«Πολλές οι σκέψεις για να μπούνε σε τάξη και δεν χωράνε σε ένα ποστ. Εξάλλου 21 χρόνια είναι αυτά. Αποσύρομαι από τη δράση και θέλω να ευχαριστήσω όσους συνεργάστηκα από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Ομάδες, προέδρους, διοικήσεις, παίκτες, προπονητές, φυσιοθεραπευτές, φροντιστές και γενικά το ανθρώπινο δυναμικό κάθε κλαμπ που αγωνίστηκα.

Τέλος αφήνω τον κόσμο για όλες τις στιγμές που ζήσαμε μαζί. Μαζί σας ήταν ένα ταξίδι ανεπανάληπτο λόγω της επαφής που είχαμε μέσα και έξω από το γήπεδο και γιατί χωρίς εσάς δεν υπάρχει ποδόσφαιρο.

Η αγάπη για το ποδόσφαιρο ήταν πάντα ο οδηγός μου, τόσο στις εύκολες όσο και στις δύσκολες αποφάσεις που πήρα στην καριέρα μου. Πάντα μου άρεσε να δίνω τις απαντήσεις μέσα στο γήπεδο. Εκεί απ’ όπου ξεκίνησαν όλα. Κάθε τέλος είναι μία νέα αρχή, αλλά για εμένα το ποδόσφαιρο δεν θα τελειώσει ποτέ.

Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου!»

