Άρης: Ξεναγήθηκε στο Nick Galis Hall από τον Ζήση ο Κάραϊτσιτς

Στο νέο μπασκετικό του «σπίτι» βρέθηκε ο Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς. Ο Σέρβος προπονητής, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της πρόσληψής του από τον Άρη, βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να κάνει τις πρώτες διά ζώσης επαφές με τους ιθύνοντες της ομάδας.



Αφίχθη στο «Nick Galis Hall» μαζί με τον General Manager της ΚΑΕ, Νίκο Ζήση, ο οποίος τον «ξενάγησε» στο γήπεδο, στα γραφεία της ομάδας και στο Μουσείο Μπάσκετ του Άρη.



Επίσης είχε τετ α τετ με τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΚΑΕ, Αγαπητό Διακογιάννη και τον επιχειρησιακό διευθυντή, Βύρωνα Αντωνιάδη. Μαζί του, ξεναγήθηκε στους χώρους του γηπέδου και η σύζυγός του, Γέλενα.



Ο νέος προπονητής της ομάδας επιστρέφει σήμερα (25/07) στη Σερβία και στο προσεχές διάστημα θα επανέλθει στη Θεσσαλονίκη, για μόνιμη εγκατάσταση, ώστε να ξεκινήσει το «χτίσιμο» του «νέου» Άρη.



