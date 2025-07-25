Η Βέρα Μακρομαρίδου στο ΟΠΑΠ Game Time: Θέατρο, γήπεδο και... η συνεργασία που οδήγησε σε γάμο

Πολυτάλαντη, απολαυστική και με πολύ μπρίο. Η ηθοποιός Βέρα Μακρομαρίδου είναι η καλεσμένη στο ΟΠΑΠ Game Time αυτής της εβδομάδας σε μια εκπομπή που έχει άρωμα ποδοσφαίρου και τέχνης.

Η δημοφιλής καλλιτέχνης, μιλά για τους ρόλους της στο «Σασμό» και τη νέα σειρά του Alpha «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι». Σχολιάζει τον αγώνα ρεβάνς του Παναθηναϊκού με τη Ρέιντζερς για τη 2η προκριματική φάση του Champions League και αναφέρει την εμπειρία που έζησε από την επίσκεψη της σε αγώνα της ΑΕΚ στην OPAP Arena.

Επιπλέον, αποκαλύπτει τι φαγητό θα σέρβιρε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τα αστεία περιστατικά από την εποχή που ήταν ανιματέρ σε παιδικά πάρτι και την καλύτερη συνεργασία που την οδήγησε σε γάμο.

Δείτε το βίντεο:

