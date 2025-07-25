Μεντιλίμπαρ: «Βγάλαμε στο γήπεδο όσα δουλεύουμε»

Ικανοποιημένος για την εικόνα του Ολυμπιακού και τη δουλειά που έχει γίνει στο πρώτο στάδιο προετοιμασίας εμφανίστηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά τη φιλική νίκη με 3-0 επί της Νόριτς.



«Κυριαρχήσαμε στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, ήμασταν πολύ καλύτεροι και όλα όσα δουλεύουμε στην προπόνηση τα βγάλαμε στον αγωνιστικό χώρο. Η προετοιμασία πηγαίνει πολύ καλά, είχαμε κάποια προβλήματα με Καμπελά και Έσε, που όμως με την επιστροφή θα είναι σε θέση να προπονηθούν με την υπόλοιπη ομάδα», τόνισε.

Ερωτηθείς για το γκολ του Γιαζίτσι, που ταλαιπωρήθηκε από σοβαρό τραυματισμό, ο Βάσκος τεχνικός είπε: «Το σημαντικό δεν είναι το γκολ, αλλά να προπονείται και να παίζει. Θα παίξει και άλλα παιχνίδια, προπονείται καλά και έχει φτάσει στο σημείο να αγωνίζεται με το υπόλοιπο γκρουπ».

