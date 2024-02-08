Σοκ στον οργανισμό των Μαϊάμι Χιτ με το τραγικό γεγονός στο οποίο ενεπλάκη ο Χέιγουντ Χάισμιθ!



Ο 27χρονος φόργουορντ παρέσυρε άθελά του με το αμάξι του έναν πεζό που βοηθούσε κάποιον άλλο οδηγό, μετά το ματς της ομάδας της Φλόριντα κόντρα στους Μάτζικ. Ο ίδιος δεν έπαθε τίποτα, όμως το θύμα υπέστη μερικό ακρωτηριασμό του ποδιού του, και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση!

«Ενημερωθήκαμε ότι ο Χάισμιθ ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα την ώρα που κατευθυνόταν στο σπίτι από τον χθεσινοβραδινό αγώνα. Οι καρδιές μας είναι σε όσους τραυματίστηκαν. Δεν θα έχουμε άλλα σχόλια αυτή τη στιγμή», ανέφεραν οι Χιτ σε ανακοίνωσή τους, παίρνοντας στη συνέχεια την απόφαση να μη δηλώσουν τον παίκτη στο ματς με τους Σπερς.



Ο Χάισμιθ έχει κατά μέσο όρο 5,8 πόντους και 2,8 ριμπάουντ σε 37 αγώνες αυτή τη σεζόν. Αυτή είναι η τρίτη χρονιά του με τον σύλλογο του Μαϊάμι.

Haywood Highsmith reportedly struck an individual who was assisting another driver stranded on the road Tuesday night, per @AndySlater



The victim is in critical condition and has sustained a partial amputation of his leg



Prayers to everyone involved 🙏 pic.twitter.com/WnDHVB9U0W — NBACentral (@TheDunkCentral) February 7, 2024

