Σοκ στους Χιτ: Παρέσυρε πεζό με το αυτοκίνητό του ο Χάισμιθ - Υπέστη μερικό ακρωτηριασμό στο πόδι το θύμα

Ο Χέιγουντ Χάισμιθ, παίκτης των Μαϊάμι Χιτ, παρέσυρε με το αυτοκίνητό του πεζό, ο οποίος μάλιστα υπέστη μερικό ακρωτηριασμό του ποδιού του και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση!

Haywood Highsmith

Σοκ στον οργανισμό των Μαϊάμι Χιτ με το τραγικό γεγονός στο οποίο ενεπλάκη ο Χέιγουντ Χάισμιθ!

Ο 27χρονος φόργουορντ παρέσυρε άθελά του με το αμάξι του έναν πεζό που βοηθούσε κάποιον άλλο οδηγό, μετά το ματς της ομάδας της Φλόριντα κόντρα στους Μάτζικ. Ο ίδιος δεν έπαθε τίποτα, όμως το θύμα υπέστη μερικό ακρωτηριασμό του ποδιού του, και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση!

«Ενημερωθήκαμε ότι ο Χάισμιθ ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα την ώρα που κατευθυνόταν στο σπίτι από τον χθεσινοβραδινό αγώνα. Οι καρδιές μας είναι σε όσους τραυματίστηκαν. Δεν θα έχουμε άλλα σχόλια αυτή τη στιγμή», ανέφεραν οι Χιτ σε ανακοίνωσή τους, παίρνοντας στη συνέχεια την απόφαση να μη δηλώσουν τον παίκτη στο ματς με τους Σπερς.

Ο Χάισμιθ έχει κατά μέσο όρο 5,8 πόντους και 2,8 ριμπάουντ σε 37 αγώνες αυτή τη σεζόν. Αυτή είναι η τρίτη χρονιά του με τον σύλλογο του Μαϊάμι.

Πηγή: sport-fm.gr

