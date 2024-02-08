Τα νεότερα από το θέμα προπονητή στον Ολυμπιακό μετέφερε ο Κώστας Νικολακόπουλος στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.



Συγκεκριμένα, ο ρεπόρτερ της ομάδας ανέφερε πως ο Κάρλος Καρβαλιάλ θα αποτελέσει παρελθόν από τους Πειραιώτες μέσα στην ημέρα, η ομάδα θα πάει το Σάββατο στον αγώνα με τον ΟΦΗ πιθανότατα με υπηρεσιακό προπονητή (μάλλον τον Σωτήρη Συλαϊδόπουλο της Κ19).

Την ίδια στιγμή, οι ιθύνοντες του συλλόγου προχωρούν τις επαφές για τη διάδοχη κατάσταση,, συζητώντας με έναν-δύο ακόμα τεχνικούς, παρόμοιου διαμετρήματος.

