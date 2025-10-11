Χάλασε η επιστροφή του Τζέραρντ στη Ρέιντζερς. Μπορεί οι δύο πλευρές να ήρθαν σε επαφή και να βρισκόντουσαν πολύ κοντά σε συμφωνία, όμως τελικά ο Άγγλος δεν θα κάτσει ξανά στον πάγκο της σκωτσέζικης ομάδας, αφού τελικά αποφάσισε ότι αυτή δεν είναι η σωστή στιγμή για να αναλάβει τη δουλειά και απάντησε αρνητικά στην πρόταση που υπήρχε στο τραπέζι.

Ο Τζέραρντ, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο του να συνεργαστεί ξανά με τη Ρέιντζερς στο μέλλον, βρέθηκε στον πάγκο της από το 2018 έως το 2021, κατακτώντας ένα πρωτάθλημα.

Στη συνέχεια προπόνησε για λίγο την Άστον Βίλα στην Premier League, πριν μετακομίσει στη Σαουδική Αραβία για χάρη της Αλ Ετιφάκ, από την οποία αποχώρησε τον περασμένο Ιανουάριο.

