O ΠΑΟΚ νίκησε στο κατάμεστο γήπεδό του τον Ηρακλή με 84-82, σε ένα ντέρμπι από τα παλιά, με ένα συγκλονιστικό φινάλε. Η νίκη κρίθηκε στην τελευταία επίθεση του Ηρακλή, ο οποίος απέτυχε να σκοράρει, σε αυτό το σπουδαίο παιχνίδι για τη Basket League.

Παίρνοντας τεράστια ενέργεια από το γήπεδο και τη δίψα του κόσμου που γέμισε το Παλατάκι, ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε εντυπωσιακά και έχοντας καταιγιστικό ρυθμό έκανε γρήγορα το 10-2 στο πρώτο τρίλεπτο. Στη συνέχεια ανέλαβε δράση ο Στέφεν Μπράουν, ο οποίος με 6 συνεχόμενους πόντους έκανε το 16-6, στέλνοντας για πρώτη φορά τη διαφορά σε διψήφια νούμερα. Ο Γηραιός δεν μπορούσε να ακολουθήσει τον ρυθμό του ΠΑΟΚ, με τον Κέι Τζέι Τζάκσον να διαμορφώνει το 25-13 της πρώτης περιόδου.



Ο «δικέφαλος του βορρά» δεν άφησε καθόλου το πόδι από το γκάζι ούτε στα πρώτα λεπτά της δεύτερης περιόδου και με τους Μπράουν και Τζάκσον να είναι ασταμάτητοι, έφτασε μέχρι και το +14 χάρη σε τρίποντο του δεύτερου, 5:51 πριν το ημίχρονο. Έκτοτε, άρχισε η αντεπίθεση του Ηρακλή, ο οποίος έκανε ένα σερί 18-7. Με τον Κρις Σμιθ να βρίσκεται σε καταπληκτική μέρα και να πετυχαίνει 14 πόντους μέχρι το ημίχρονο, η ομάδα του Σιγάλα ξεπέρασε το σοκ και αναθάρρησε, μειώνοντας στους 3 πόντους για το 41-38 του πρώτου μέρους.

Το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο ήταν ένα πραγματικό ντέρμπι, παρά το γεγονός ότι ανά διαστήματα ο ΠΑΟΚ ανέβαζε τις διαφορές στους 7 και 8 πόντους. Ο Ηρακλής παρέμενε ψύχραιμος και δεν άφηνε την ομάδα του Ζντοβτς να ξεφύγει παραπάνω, μετατρέποντας το 52-44 σε 55-52, 2:44 πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Με τρίποντο του Σμιθ οι φιλοξενούμενοι μείωσαν σε 61-60, με τον Κόνιαρη να διαμορφώνει με τον ίδιο τρόπο το 64-60 της τρίτης περιόδου.



