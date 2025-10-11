Λογαριασμός
Πόλο: Έκανε το δύο στα δύο με καταιγιστική εμφάνιση ο Παναθηναϊκός, νίκησε 25-4 τον ΝΟ Πατρών

Με το εντυπωσιακό 25-4 ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον ΝΟ Πατρών για τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμα ματς στη Water Polo League Ανδρών

Πόλο

Με κυριαρχική εμφάνιση από την αρχή έως το τέλος ο Παναθηναϊκός διέλυσε με 25-4 τον ΝΟ Πατρών, σημειώνοντας το 2/2 στη φετινή Water Polo League Ανδρών.

Καταιγιστικό ξεκίνημα με 5-0 για το «τριφύλλι», που συνέχισε με την ίδια ένταση και στο δεύτερο οκτάλεπτο (12-1), φτάνοντας έτσι στο τέλος στο ευρύ 25-4.

Έτσι το «τριφύλλι» στρέφει το ενδιαφέρον του με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία στην ευρωπαϊκή πρεμιέρα την Πέμπτη (16/10) απέναντι στην Μπούντουνοστ.

Αναλυτικά τα οκτάλεπτα του αγώνα: 5-0, 7-1, 8-2, 5-1.

