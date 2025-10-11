Τάε Κβο Ντο: Η Χριστιάνα Ιακωβάκη στην 3η θέση του κόσμου

Μια τεράστια επιτυχία για τον ελληνικό αθλητισμό σημειώθηκε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ταε κβο ντό ITF, που διεξάγεται στο Jesolo της Ιταλίας. Η αθλήτρια Χριστιάνα Ιακωβάκη, εκπροσωπώντας τον Α.Σ. Λάρισας, κατέκτησε την 3η θέση στον κόσμο, ανεβάζοντας την ελληνική σημαία στο βάθρο των κορυφαίων.

Η νεαρή πρωταθλήτρια απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι με επιμονή, ψυχική δύναμη και αφοσίωση, τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Μετά από χρόνια σκληρής προπόνησης, η επιτυχία αυτή έρχεται ως δικαίωση των κόπων της, αλλά και ως τιμή για ολόκληρη την πόλη της Λάρισας, που βλέπει μία δική της αθλήτρια να διαπρέπει διεθνώς.

Πέρα από το χάλκινο μετάλλιο, η Χριστιάνα εξασφαλίζει και μια μοναδική ακαδημαϊκή επιβράβευση: τη δυνατότητα εισαγωγής σε οποιοδήποτε Πανεπιστήμιο της χώρας χωρίς εξετάσεις, σύμφωνα με τη νομοθεσία για αθλητές παγκόσμιων διακρίσεων — μια επιβράβευση αντάξια της προσπάθειας και του ήθους της.

Πηγή: onlarissa.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.