Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται ο ελληνικός αθλητισμός μετά το πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία που κόστισε τη ζωή σε επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος εξέφρασε τη βαθιά οδύνη της Πολιτείας για τον χαμό των επτά νέων παιδιών, τόνισε πως πρόκειται για μια τραγωδία που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

«Αυτή τη στιγμή, θρηνεί όλος ο ελληνικός αθλητισμός, είμαστε όλοι συντετριμμένοι. Επτά ελληνόπουλα πήγαν να δουν την ομάδα τους και τα χάσαμε με αυτόν τον τρόπο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, οι τρεις τραυματίες βρίσκονται εκτός κινδύνου και αναμένεται να επιστρέψουν άμεσα στην Ελλάδα, καθώς ένα αεροσκάφος C-130 είναι ήδη σε ετοιμότητα για την ταχύτερη δυνατή μεταφορά των σορών των θυμάτων στη χώρα.

Ο Υπουργός υπογράμμισε τη διαρκή επικοινωνία με την ΕΠΟ και την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, δηλώνοντας τη στήριξη του κράτους στον σύλλογο. Σχετικά με την άρνηση της UEFA να αναβάλει τον αγώνα, ο κ. Βρούτσης διευκρίνισε πως η απόφαση αυτή δεν εμπίπτει στις κυβερνητικές αρμοδιότητες, ωστόσο η Πολιτεία θα συναινέσει σε κάθε αίτημα για ολιγοήμερη διακοπή των εγχώριων αγωνιστικών δραστηριοτήτων.

Ως ελάχιστο φόρο τιμής, αποφασίστηκαν οι μεσίστιες σημαίες σε όλα τα εθνικά αθλητικά κέντρα της Θεσσαλονίκης, καθώς και η τήρηση ενός λεπτού σιγής σε κάθε αθλητική διοργάνωση της χώρας, ανεξαρτήτως αθλήματος.

Πηγή: skai.gr

