Η Χαμάς δηλώνει έτοιμη για «την πλήρη μεταβίβαση της διακυβέρνησης» στη Λωρίδα της Γάζας, το συντομότερο δυνατόν, όπως είπε σήμερα ένας εκπρόσωπος της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης, επιμένοντας ωστόσο ότι θα πρέπει να ανοίξει πλήρως η μεθοριακή διάβαση της Ράφα, στα σύνορα με την Αίγυπτο, «χωρίς ισραηλινά εμπόδια».

«Τα πρωτόκολλα έχουν ετοιμαστεί, οι φάκελοι έχουν ολοκληρωθεί και ανατέθηκε σε επιτροπές η επιχείρηση (…) ώστε να έχουμε την πλήρη παράδοση της διακυβέρνησης της Λωρίδας της Γάζας, σε όλους τους τομείς» στην Εθνική Επιτροπή που συγκροτήθηκε στο πλαίσιο του αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου, είπε ο Χάζεμ Κάσεμ, ο εκπρόσωπος της Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακα.

Όμως για να γίνει αυτό θα πρέπει τα μέλη της Επιτροπής να μπορέσουν να μεταβούν στη Λωρίδα της Γάζας, πρόσθεσε ο Κάσεμ, ζητώντας να ξανανοίξει πλήρως και προς τις δύο κατευθύνσεις, «χωρίς ισραηλινά εμπόδια», η διάβαση της Ράφα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

