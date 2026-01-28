Λογαριασμός
Ομπρέλα drone: Ο καλύτερος ρομποτικός φίλος σας κρατάει (σχεδόν) στεγνούς - Δείτε βίντεο

Στη σημερινή έκδοση η ομπρέλα διαθέτει αυτόματο πιλότο—το drone παρακολουθεί τον ιδιοκτήτη του και προσπαθεί να παραμείνει από πάνω του  

Ομπρέλα

Έχουμε δει ιπτάμενα drones, θαλάσσια drones τώρα βλέπουμε και ομπρέλα drone... Ένας Καναδός YouTuber δημιούργησε μια ιπτάμενη ρομποτική ομπρέλα. Ο νεαρός αποκάλυψε την πρώτη έκδοση της συσκευής πριν από δύο χρόνια, και τότε ήταν χειροκίνητα ελεγχόμενη.

Στη σημερινή έκδοση η ομπρέλα διαθέτει αυτόματο πιλότο—το drone παρακολουθεί τον ιδιοκτήτη του και προσπαθεί να παραμείνει από πάνω του.

Αλλά υπάρχει ακόμα ένα πρόβλημα: το ρομπότ δεν μπορεί πάντα να συμβαδίζει με τον ιδιοκτήτη του και υστερεί ακόμη αισθητά, στις αντιδράσεις του, οπότε θα παραμείνετε (σχεδόν) στεγνός στη βροχή.

Αλλά ο προγραμματιστής δεν τα παρατάει, και ήδη εργάζεται πάνω σε τρόπους για να μειώσει την καθυστέρηση στις αντιδράσεις και να κάνει το σύστημα πιο γρήγορο.

Πηγή: skai.gr

