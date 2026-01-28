Έχουμε δει ιπτάμενα drones, θαλάσσια drones τώρα βλέπουμε και ομπρέλα drone... Ένας Καναδός YouTuber δημιούργησε μια ιπτάμενη ρομποτική ομπρέλα. Ο νεαρός αποκάλυψε την πρώτη έκδοση της συσκευής πριν από δύο χρόνια, και τότε ήταν χειροκίνητα ελεγχόμενη.

Στη σημερινή έκδοση η ομπρέλα διαθέτει αυτόματο πιλότο—το drone παρακολουθεί τον ιδιοκτήτη του και προσπαθεί να παραμείνει από πάνω του.

Αλλά υπάρχει ακόμα ένα πρόβλημα: το ρομπότ δεν μπορεί πάντα να συμβαδίζει με τον ιδιοκτήτη του και υστερεί ακόμη αισθητά, στις αντιδράσεις του, οπότε θα παραμείνετε (σχεδόν) στεγνός στη βροχή.

Αλλά ο προγραμματιστής δεν τα παρατάει, και ήδη εργάζεται πάνω σε τρόπους για να μειώσει την καθυστέρηση στις αντιδράσεις και να κάνει το σύστημα πιο γρήγορο.

Πηγή: skai.gr

