Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκε σήμερα με τον Σύρο ομόλογο του Αχμέντ Αλ-Σάρα στο Κρεμλίνο για συνομιλίες, στις οποίες θα συζητείτο το ευαίσθητο θέμα της μελλοντικής στρατιωτικής παρουσίας της Ρωσίας στη Συρία, ανέφεραν πηγές και από τις δύο πλευρές.

Το Reuters είχε μεταδώσει αυτήν την εβδομάδα ότι η Ρωσία άρχισε να αποσύρει δυνάμεις της από το αεροδρόμιο Καμισλί στη βορειανατολική Συρία, αν και αναμένονταν να διατηρήσει τη μεγαλύτερη αεροπορική της βάση Χμεϊμίν και τη ναυτική της βάση στην πόλη Ταρτούς στα παράλια της Συρίας στη Μεσόγειο.

Μία πηγή του υπουργείου Εξωτερικών της Συρίας δήλωσε ότι η κίνηση αυτή της Μόσχας ερμηνεύθηκε από τη Δαμασκό ως μια χειρονομία καλής θέλησης που σηματοδοτεί ότι η Ρωσία δεν θα εμπλακεί στις μάχες μεταξύ των κυβερνητικών δυνάμεων της Συρίας και των υπό την ηγεσία των Κούρδων Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων, καθώς ο Σάρα προσπαθεί να επιβάλει την κεντρική αρχή σε όλη την επικράτεια της χώρας.

Σε δηλώσεις που έκανε αρχικά ο Πούτιν και μεταδόθηκαν απ’ την τηλεόραση είπε απευθυνόμενος στον Σάρα: «Θέλω να σας συγχαρώ για το γεγονός ότι η διαδικασία αποκατάστασης της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας αποκτά δυναμική».

Ο Σάρα, στη δεύτερη αυτή επίσκεψή του στη Ρωσία από τότε που ανατράπηκε ο Άσαντ το 2024, ευχαρίστησε τον Πούτιν για τη βοήθεια στη σταθεροποίηση της κατάστασης στη Συρία και την ευρύτερη περιοχή.

Συριακή πηγή αναφέρει ότι ο επαναπροσδιορισμός του καθεστώτος των βάσεων είναι βασικό ζήτημα

Η παρουσία της Ρωσίας στο αεροδρόμιο του Καμισλί εκνεύριζε τις συριακές αρχές, οι οποίες την εκλάμβαναν ως ένα μοχλό που η Μόσχα μπορούσε να χρησιμοποιήσει εναντίον της Δαμασκού και ως τρόπο ενίσχυσης του αυτόνομου σχεδίου των Κούρδων, προσδίδοντας έναν βαθμό νομιμότητας - μια σχέση που χρονολογείται από τη συνεργασία της Ρωσίας με τις κουρδικές δυνάμεις, ενώ παράλληλα υποστήριζε τον Άσαντ ενάντια στις προελάσεις των ανταρτών.

Η συριακή πηγή είπε ότι θέμα κλειδί στην ατζέντα είναι ο επαναπροσδιορισμός του καθεστώτος της ρωσικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ταρτούς και το Χμεϊμίν, το οποίο η Μόσχα επιδιώκει να παρατείνει υπό νέο πλαίσιο στη μετά Ασάντ περίοδο.

Η πηγή ανέφερε ότι ο Σάρα προτίθετο επίσης να συζητήσει τον κίνδυνο ενός πλήγματος κατά του Ιράν, με τη Δαμασκό να επιθυμεί να περιορίσει τυχόν επιπτώσεις από μια πιθανή επίθεση των ΗΠΑ ή του Ισραήλ, ιδίως δεδομένης της προηγούμενης χρήσης του συριακού εναέριου χώρου από το Ιράν για να στοχεύσει το Ισραήλ.

Ο Σάρα επιδιώκει επίσης μεγαλύτερη ρωσική εμπλοκή σε μελλοντικές ρυθμίσεις ασφαλείας στη νότια Συρία, συμπεριλαμβανομένης μιας στρατιωτικής αστυνομικής παρουσίας στην Κουνέιτρα, στα Υψίπεδα του Γκολάν, για να χρησιμεύσει ως ανάχωμα έναντι των ισραηλινών εισβολών, ανέφερε η πηγή.

Μια δεύτερη συριακή πηγή ανέφερε ότι οι δηλώσεις του Πούτιν φαίνεται να προσφέρουν μια ισχυρή υποστήριξη στη στρατιωτική εκστρατεία του Σάρα για την ανάκτηση του ελέγχου της επικράτειας.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε νωρίτερα στους δημοσιογράφους ότι οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν «όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την παρουσία των στρατευμάτων μας στη Συρία», καθώς και την οικονομική συνεργασία και την ευρύτερη περιφερειακή κατάσταση.

Ο Πεσκόφ αρνήθηκε να σχολιάσει όταν ρωτήθηκε για την πιθανότητα η Ρωσία να συμφωνήσει να εκδώσει τον Άσαντ, ο οποίος κατέφυγε στη Μόσχα μετά την ανατροπή του.

Η πτώση του, μετά από έναν εμφύλιο πόλεμο που διήρκεσε περισσότερο από μια δεκαετία, στον οποίο η Ρωσία του είχε παράσχει εκτεταμένη στρατιωτική υποστήριξη, αποτέλεσε ένα σοβαρό πισωγύρισμα για τη Μόσχα.

Η δεύτερη συριακή πηγή ανέφερε ότι η Σάρα θα ζητούσε επίσης διαβεβαιώσεις ότι η Ρωσία δεν θα επέτρεπε σε ανώτερους αξιωματούχους που είναι πιστοί στον Άσαντ και σε πρώην αξιωματικούς του στρατού που κατέφυγαν στη Μόσχα να χρησιμοποιήσουν το άσυλο τους για να χρηματοδοτήσουν ή να οργανώσουν επιθέσεις ανταρτών κατά του κράτους, ιδίως στις παράκτιες περιοχές της Συρίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

