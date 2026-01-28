Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Σχετικό αίτημα από τον ΑΣ ΠΑΟΚ

Ο αγώνας θα οριστεί εκ νέου

Την αναβολή της αναμέτρησης Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ για την 17η αγωνιστική της Α1 Γυναικών, που ήταν προγραμματισμένη για το Σάββατο (14:30), ανακοίνωσε η ΕΟΚ.

Σχετικό αίτημα κατέθεσε ο ΑΣ ΠΑΟΚ, στον απόηχο της τραγικής είδησης της απώλειας επτά φίλων της ομάδας σε δυστύχημα στη Ρουμανία.

Η ομοσπονδία έκανε δεκτό το αίτημα και θα ορίσει προσεχώς το παιχνίδι.

Η ανακοίνωση:

«Μετά από αίτημα του σωματείου ΑΣ ΠΑΟΚ, ο αγώνας ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΑΣ ΠΑΟΚ, για την 17η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της Α1 Εθνικής κατηγορίας Γυναικών, της 31/01/2026 και ώρας 14.30, στο Βοηθητικό του ΣΕΦ (ΑΙΘ. 5), αναβάλλεται και θα οριστεί εκ νέου λίαν συντόμως».

