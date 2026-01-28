Σε κατάσταση σοκ η χώρα μετά τον θάνατο των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ σε αυτοκινητόδρομο της Ρουμανίας κοντά στην πόλη Τιμοσοάρα. Το τραγικό περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο και έκανε τον γύρο του διαδικτύου προκαλεί πολλά ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πλαγιομετωπική σύγκρουση.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο οδηγός του βαν αφού προσπέρασε ένα προπορευόμενο όχημα συνέχισε να κινείται στο αντίθετο ρεύμα, χωρίς να αντιλαμβάνεται την νταλίκα που ερχόταν. Σύμφωνα με τον Έλληνα δημοσιογράφο στο Βουκουρέστι, Παναγιώτη Φωτέλογλου, τοπικά μέσα εικάζουν ότι ο οδηγός ίσως αποκοιμήθηκε στο τιμόνι κουρασμένος από το πολύωρο ταξίδι ή αποσπάστηκε η προσοχή του από κάτι που έγινε μέσω στο όχημα.

Σύμφωνα με τον κ. Φωτέλογλου, ο αυτοκινητόδρομος στον οποίον έγινε το δυστύχημα, θεωρείται από τους πιο επικίνδυνους της χώρας και κυρίως εξυπηρετεί δρομολόγια για νταλίκες. Την κατάσταση ενδεχομένως επιδείνωσαν οι βροχές και οι χιονοπτώσεις που είχαν σημειωθεί τις προηγούμενες ημέρες στην περιοχή.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά οι τρεις τραυματίες νοσηλεύονται:

Ένας με πολλαπλά κατάγματα αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης, κατάγματα πλευρών και κλείδας - εισήχθη στο Πολυτραυματικό Νοσοκομείο της Κομητείας Τιμισοάρα

Ο δεύτερος με κατάγματα αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης και τραύμα στο κεφάλι - εισήχθη στο Πολυτραυματικό Τμήμα του Νοσοκομείου της Κομητείας Τιμισοάρα

Ο τρίτος, έχοντας τις αισθήσεις του, συνεργάσιμος και μιλώντας με φίλους - όρθιος - στέκεται στα πόδια του - στάλθηκε για νευρολογική συμβουλευτική

Η κατάσταση των τριών τραυματιών από το τροχαίο δυστύχημα της Τρίτης 27 Ιανουαρίου στον ευρωπαϊκό οδικό άξονα E70, στην κομητεία Τίμις κρίνεται σταθερή, δήλωσε στο GOLAZO.ro η εκπρόσωπος της ρουμανικής αστυνομίας, Αλεξάνδρα Απετρόβιτσι.

«Ένας από τους επιβαίνοντες εξήλθε από το όχημα με ελαφρά τραύματα, ενώ οι άλλοι δύο νοσηλεύονται σε πιο σοβαρή κατάσταση, χωρίς ωστόσο να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα επτά θύματα προέρχονταν από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, την Κατερίνη και τη Θεσσαλονίκη. Οι τρεις τραυματίες προέρχονται από την Αλεξάνδρεια και την Κατερίνη. Το μικρό βαν, με 10 επιβαίνοντες, κατευθυνόταν από την Ελλάδα προς τη Γαλλία για το ματς με τη Λυών. Ο οδηγός προσπάθησε να προσπεράσει κοντά στην περιοχή Λουγκοτζέλουλ της Ρουμανίας, και στην προσπάθειά του να επανέλθει στη λωρίδα του, συγκρούστηκε με ένα βυτιοφόρο, μετά εκσφενδονίστηκε στην αντίθετη κατεύθυνση όπου και συγκρούστηκε με ένα φορτηγό.

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, στο πολύνεκρο δυστύχημα ενεπλάκησαν συνολικά τέσσερα οχήματα, ένα φορτηγό, ένα μίνι λεωφορείο και δύο ΙΧ αυτοκίνητα.

Οι 10 επιβαίνοντες, όλοι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, ηλικίας 25 έως 30 ετών οι περισσότεροι, ταξίδευαν οδικώς μέσω Βουλγαρίας - Ρουμανίας με τελικό προορισμό τη Λυών της Γαλλίας προκειμένου να παρακολουθήσουν την Πέμπτη το βράδυ την ομάδα τους στην αναμέτρηση με την Οlympic Lyon στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της League Phase για το Εuropa League.

Οπαδοί του ΠΑΟΚ στο σημείο της τραγωδίας

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.