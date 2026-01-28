Πρέσβης της Ελλάδας στη Ρουμανία: Το συντομότερο δυνατόν ο επαναπατρισμός των σορών

Για την κατάσταση των τριών τραυματιών που νοσηλεύονται μετά το πολύνεκρο δυστύχημα έξω από την Τιμισοάρα, στη Ρουμανία, ενημέρωσε το μεσημέρι της Τετάρτης ο διευθυντής του νοσοκομείου.

Σύμφωνα με όσα είπε, ο ένας εκ των τραυματιών είναι στο νευροχειρουργικό τμήμα εξαιτίας μικρής επιφανειακής αιμορραγίας, έχει πλήρη συνείδηση και επικοινωνεί με το περιβάλλον.

Ο δεύτερος βρίσκεται στο ορθοπεδικό τμήμα, με μικρά κατάγματα στη λεκάνη αλλά σε καλή κατάσταση. Ο τρίτος είναι πολυτραυματίας, έχει καλές νευρολογικές ενδείξεις, και σήμερα είναι σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με χθες.

Το συντομότερο δυνατόν οι σοροί στην Ελλάδα

Τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος στη Ρουμανία είναι υπό διερεύνηση, η ελληνική πρεσβεία στη Ρουμανία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για τις επτά σορούς και να ξεκινήσει ο επαναπατρισμός τους το συντομότερο δυνατόν, ακόμη και αύριο, δήλωσε έξω από το νοσοκομείο η πρέσβης της Ελλάδας στη Ρουμανία Λιλή Γραμματίκα.

Η κ. Γραμματίκα ευχαρίστησε τις ρουμανικές Αρχές για τη συνεργασία και τόνισε ότι σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει από τους γιατρούς είναι σε σταθερή οι 3 τραυματίες είναι σταθεροί και σε καλή κατάσταση.

Μέχρι αυτή τη στιγμή έχει γίνει η ταυτοποίηση των επτά νεκρών και αύριο αναμένεται να εκδοθούν από τις ρουμανικές Αρχές τα πιστοποιητικά ώστε να ξεκινήσει η μεταφορά τους στην Ελλάδα αεροπορικώς.

Σύμφωνα με πηγές από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, σε ετοιμότητα βρίσκεται στην Αεροπορική Βάση Ελευσίνας αεροσκάφος τύπου C-130 προκειμένου να διατεθεί, εφόσον ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές, για τη μεταφορά των τραυματιών φιλάθλων από τη Ρουμανία στην Ελλάδα.

Αναλυτικά η κ. Γραμματίκα ανέφερε: «Η πρεσβεία αμέσως ενημερώθηκε χθες το μεσημέρι για το συμβάν. Έχουμε διαχειριστεί μια δύσκολη κρίση και τραγωδία γιατί είναι νέοι άνθρωποι. Έχουμε 7 ανθρώπους που σκοτώθηκαν επί τόπου και 3 τραυματίες, οι δυο πιο σοβαρά αλλά σε σταθερή κατάσταση και με αισιόδοξη πρόγνωση. Από χθες ήρθε κλιμάκιο της πρεσβείας και πρέπει να τονίσω και να υπογραμμίσω τη συνδρομή και την εξαιρετική συνεργασία των ρουμανικών αρχών και σε ανώτατο επίπεδο και επί τόπου. Το δυστύχημα είναι υπό διερεύνηση, από ελληνικής πλευράς έχουμε 7 σορούς. Πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για τον επαναπατρισμό. Κάποιες οικογένειες φτάνουν και προσπαθούμε για την περίθαλψη και τον επαναπατρισμό των τραυματιών με τις καλύτερες συνθήκες. Ακόμα και στον βαρύτερα τραυματισμένο η εικόνα του είναι αισιόδοξη. Όλοι είναι σταθεροποιημένοι και επικοινωνούν με το περιβάλλον».

Και συνέχισε: «Δεν είναι ρόλος μας να κάνουμε διερεύνηση των αιτίων. Είμαι σε επικοινωνία με το υπουργείο και όλες τις αρχές και επαναλαμβάνω την ευγνωμοσύνη για την συνδρομή των ρουμανικών αρχών. Οι σοροί θα επιστρέψουν το συντομότερο δυνατόν, ακόμα και αύριο. Ως μητέρα, ως Ελληνίδα όλοι μας έχουμε συγκλονιστεί να ευχηθούμε κάτι τέτοιο να μην ξανασυμβεί».

