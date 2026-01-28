Λογαριασμός
Η απόλυτη σιωπή στον ΠΑΟΚ: Τίμησαν τη μνήμη των αδικοχαμένων οπαδών πριν την προπόνηση

Λίγο πριν την έναρξη της τελευταίας προπόνησης πριν το ματς της Πέμπτης, οι παίκτες και το επιτελείο του ΠΑΟΚ τίμησαν τη μνήμη των 7 αδικοχαμένων οπαδών τους

ΠΑΟΚ προπόνηση

Υποχρεώνονται να πνίξουν τα συναισθήματά τους και τον πόνο για να μπουν στο γήπεδο και να παίξουν ευρωπαϊκό παιχνίδι.

Οπότε, όσο κι αν το μυαλό δεν είναι στο ποδόσφαιρο, ο Λουτσέσκου έπρεπε να δουλέψει με τους ποδοσφαιριστές του για το ματς της Πέμπτης κόντρα στη Λιόν για το Europa League.

Πριν από την τελευταία προπόνηση, το πρωί της Τετάρτης και προτού η αποστολή αναχωρήσει για τη Γαλλία, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή, στο λιγότερο που θα μπορούσαν να κάνουν τα μέλη του ποδοσφαιρικού τμήματος στον ΠΑΟΚ μετά την τραγωδία στη Ρουμανία και τον χαμό των 7 οπαδών τους στην άσφαλτο.

Πηγή: sport-fm.gr

