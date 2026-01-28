Υποχρεώνονται να πνίξουν τα συναισθήματά τους και τον πόνο για να μπουν στο γήπεδο και να παίξουν ευρωπαϊκό παιχνίδι.

Οπότε, όσο κι αν το μυαλό δεν είναι στο ποδόσφαιρο, ο Λουτσέσκου έπρεπε να δουλέψει με τους ποδοσφαιριστές του για το ματς της Πέμπτης κόντρα στη Λιόν για το Europa League.

Πριν από την τελευταία προπόνηση, το πρωί της Τετάρτης και προτού η αποστολή αναχωρήσει για τη Γαλλία, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή, στο λιγότερο που θα μπορούσαν να κάνουν τα μέλη του ποδοσφαιρικού τμήματος στον ΠΑΟΚ μετά την τραγωδία στη Ρουμανία και τον χαμό των 7 οπαδών τους στην άσφαλτο.

