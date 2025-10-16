Βρετανία: Σκέψεις για αύξηση των αλλαγών στις 6 ανά ματς

Από τις τρεις στις πέντε και από τις πέντε στις… έξι!



Κι όμως στα υψηλά κλιμάκια του ποδοσφαίρου γίνονται σκέψεις και μάλιστα σοβαρές για να υπάρξει και νέα αύξηση του αριθμού των αλλαγών για την κάθε ομάδα ανά ματς.

Αυτό αποκαλύπτει το BBC υποστηρίζοντας μάλιστα ότι στην Premier League η συζήτηση αυτή έχει ήδη αναπτυχθεί αρκετά σε βαθμό που οι ομάδες θα κληθούν να απαντήσουν θετικά ή αρνητικά σε σύσκεψη που θα γίνει από την διοργανώτρια Αρχή.



Ένας από τους λόγους που φέρεται να προωθείται αυτή η σκέψη στο να γίνει πράξη είναι ο αριθμός των αγώνων για την κάθε ομάδα που ήταν μεγάλος και ενδεχομένως να γίνει και μεγαλύτερος με τους παίκτες να χρειάζονται περισσότερες αναπνοές.



Θυμίζουμε ότι οι αλλαγές από τις τρεις στις πέντε έγινε την εποχή της πανδημίας του κορωνοϊού κάτι που αργότερα καθιερώθηκε.

