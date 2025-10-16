Την άμεση επιστροφή στις νίκες και τις πειστικές εμφανίσεις αναζητά απόψε το βράδυ ο Ολυμπιακός, ο οποίος αντιμετωπίζει ως φιλοξενούμενος τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην ουδέτερη έδρα του «Aleksandar Nikolic Hall» του Βελιγραδίου, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας (22:00, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, Novasports Prime).

Πριν από δύο 24ωρα, οι «ερυθρόλευκοι» γνώρισαν την πρώτη φετινή εντός έδρας ήττα τους στη διοργάνωση, χάνοντας με το οριακό 82-78 από την Αναντολού Εφές στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ουσιαστικά «πλήρωσε» τα πολλά λάθη που έκανε, αλλά και την έλλειψη ενέργειας που παρουσίασε στο δεύτερο ημίχρονο, και δη στην τελευταία περίοδο, απόρροια φυσικά και από τη μεγάλη σωματική και πνευματική κόπωση που είχαν οι Πειραιώτες μετά τη νίκη τους στο ντέρμπι «αιωνίων» επί του Παναθηναϊκού την περασμένη Κυριακή για το πρωτάθλημα.

Ένα αποτέλεσμα που έριξε τους πρωταθλητές Ελλάδας στο 2-2 και στα μεσαία στρώματα του βαθμολογικού πίνακα, με τον Ολυμπιακό να καλείται απόψε να διορθώσει τα... κακώς κείμενα και να «σβήσει» αυτή την εντός έδρας ήττα με ένα διπλό. Άλλωστε, έχει ως... σύμμαχο και την προϊστορία, αφού, ποτέ δεν έχει γνωρίσει δύο ήττες σε «διαβολοβδομάδα» της Ευρωλίγκας!

Από την άλλη πλευρά, η Μακάμπι Τελ Αβίβ γνώρισε βαριά ήττα στο Βελιγράδι τη Δευτέρα, χάνοντας με σκορ 92-71 από την Μπαρτσελόνα. Το σύνολο του Όντεντ Κάτας έχασε το ματς από το πρώτο κιόλας δεκάλεπτο, όταν και οι Καταλανοί είχαν χτίσει διψήφιες διαφορές, με αποτέλεσμα να πέσει στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας με ρεκόρ 1-3. Ένα μοτίβο που εμφανίζεται από το ξεκίνημα της σεζόν στην ομάδα των Ισραηλινών, αφού, μετά το πέρας των τεσσάρων πρώτων αγωνιστικών στην Ευρωλίγκα, έχουν την τέταρτη χειρότερη άμυνα της διοργάνωσης με 92 πόντου παθητικό μέσο όρο!

Στα αγωνιστικά, ο Ολυμπιακός καλείται και σήμερα να βρει λύσεις στις πολλές και σημαντικές απουσίες που έχει στην περιφερειακή του γραμμή, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να περιμένει ένα step up από τους Νιλικίνα και Λι. Και αυτό διότι σε ένα ακόμη παιχνίδι θα λείψουν οι Τόμας Γουόκαπ, Εβάν Φουρνιέ και Σακίλ ΜακΚίσικ, όπως φυσικά και ο Κίναν Έβανς. Οι τυπικά γηπεδούχοι από τη δική τους πλευρά θα παραταχθούν πλήρεις.

