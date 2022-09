«Όχι πια φίλοι»: Εχθρική ατμόσφαιρα για την εθνική Βουλγαρίας στη Βόρεια Μακεδονία - Βίντεο

Ιδιαίτερα εχθρική ήταν η ατμόσφαιρα που αντιμετώπισε η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Βουλγαρίας στον χθεσινοβραδινό αγώνα ποδοσφαίρου εναντίον της Βόρειας Μακεδονίας στο πλαίσιο του 4ου ομίλου της League C του Nations League, που διεξήχθη στα Σκόπια.

Περίπου 20.000 θεατές στο εθνικό στάδιο των Σκοπίων αποδοκίμασαν έντονα τον εθνικό ύμνο της Βουλγαρίας και φώναζαν προσβλητικά συνθήματα όπως «Βούλγαροι-Τάταροι».

Τη «συμπεριφορά» αυτή των φιλάθλων καταδίκασε το υπουργείο Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, το οποίο έκανε λόγο για «έκφραση ρητορικής μίσους» που εκδηλώθηκε στη διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των εθνικών ομάδων των δύο χωρών.

North #Macedonia 🇲🇰 hosted #Bulgaria 🇧🇬 last night in Skopje for the UEFA Nations League (0-1). The Bulgarian national anthem was barely audible amidst all the booing, reflecting recent political tensions. pic.twitter.com/3Sk5r4Nrty