Πήρε Καμπράλ και Βέζο ο Ολυμπιακός

Στο φινάλε της μεταγραφικής περιόδου ο Ολυμπιακός έκλεισε δύο μεταγραφές. Όπως μετέδωσε πρώτος στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6, ο Κώστας Νικολακόπουλος οι «ερυθρόλευκοι» συμφώνησαν για τον δανεισμό του εξτρέμ Τζοβάνε Καμπράλ από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας (με οψιόν αγοράς 3 εκατ. ευρώ το καλοκαίρι) και την αγορά του στόπερ Ρούμπεν Βέζο από τη Λεβάντε. Λίγα λεπτά μετά, οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν τις δύο προσθήκες.

Οι δύο μεταγραφές έγιναν θρίλερ λόγω πίεσης χρόνου, αλλά τελικά λίγο πριν τα μεσάνυχτα ο Ολυμπιακός δήλωσε στην ΕΠΟ την απόκτηση των δύο παικτών, όπως και τη διακοπή του δανεισμού του Τζάκσον Πορόζο.

Ο Τζοβάνε Καμπράλ έχει γεννηθεί στις 7 Ιουνίου 1998 στο Πράσινο Ακρωτήρι και εντάχθηκε στις ακαδημίες της Σπόρτινγκ, με την οποία έγινε επαγγελματίας. Τον Οκτώβριο του 2017 έκανε ντεμπούτο υπό τον Ζόρζε Ζεσούς σε αγώνα Κυπέλλου και έπαιξε συνολικά πέντε σεζόν στην πρώτη ομάδα μετρώντας 105 συμμετοχές και 21 γκολ. Στο δεύτερο μισό της σεζόν 2021/22 πήγε δανεικός στη Λάτσιο έχοντας 4 συμμετοχές και 1 γκολ, ενώ τον περασμένο Αύγουστο δόθηκε δανεικός από τη Σπόρτινγκ στη Σαλερνιτάνα έχοντας 13 εμφανίσεις και 2 γκολ σε πρωτάθλημα και Κύπελλο Ιταλίας. Από το 2017 είναι διεθνής με το Πράσινο Ακρωτήρι έχοντας 9 εμφανίσεις και 1 γκολ με το εθνόσημο, παρότι το 2018 είχε εκφράσει την επιθυμία να αποκτήσει πορτογαλική υπηκοότητα και να παίξει με τη φανέλα της.

Ο Ρούμπεν Βέζο γεννήθηκε στις 25 Απριλίου του 1994 στο Σετούμπαλ και αναδείχθηκε από τις ακαδημίες της Βιτόρια. Η Βαλένθια τον απέκτησε από εκεί το 2014 για 2 εκατ. ευρώ και έμεινε εκεί για μια πενταετία με εξαίρεση δύο δανεισμούς σε Γρανάδα και Λεβάντε. Η τελευταία μετά τον δανεισμό του τον αγόρασε για 5 εκατ. ευρώ από τις «νυχτερίδες» για 5 εκατ. ευρώ. Φέτος είχε 19 συμμετοχές και 2 ασίστ στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, ενώ συνολικά έχει 180 παρουσίες στη μεγάλη κατηγορία της Ισπανίας. .

