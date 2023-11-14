«Βόμβα» από UEFA: Σκέφτεται να καλέσει την Αλ Νασρ στο Champions League 2024-25

Είδηση «βόμβα» από την Αγγλία και το Football Talk, αποκαλύπτει ότι η UEFA εξετάζει το ενδεχόμενο να προσκαλέσει την Αλ Νασρ να συμμετάσχει στο Champions League 2024-25, με το σκεπτικό ότι ο σύλλογος της Σαουδικής Αραβίας όπου αγωνίζεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ένας από τους τρεις πιο δημοφιλείς συλλόγους στον κόσμο.

Είναι κάτι που θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο αφού υπάρχουν πολλά εμπόδια να ξεπεραστούν, ξεκινώντας από το Financial Fair Play, έναν κανόνα που οι ευρωπαϊκές ομάδες πρέπει να σέβονται σε αντίθεση με εκείνες της Σαουδικής Αραβίας.

Όπως είναι γνωστό, από την επόμενη σεζόν το Champions League θα αλλάξει μορφή και θα πάει από 32 σε 36 ομάδες, με έναν ενιαίο όμιλο στα πρότυπα της Euroleague. Οι ομάδες δεν θα μπορούν να παίξουν όλες μεταξύ τους, αλλά κάθε ομάδα θα αντιμετωπίσει τον ίδιο αριθμό αντιπάλων.

Ο αριθμός των εγγυημένων αγώνων θα αυξηθεί επίσης από 6 σε 8, τέσσερις εντός και τέσσερις εκτός.

Αυτό είναι το ερώτημα που τίθεται αυθόρμητα -όπως αναφέρει το Football Talk- είναι σε ποιας ομάδας της θέσης να συμμετάσχει, δεδομένου ότι στη συνέχεια θα πρέπει να καθοριστεί ένα πιθανό κριτήριο για να αποφασιστεί η ομάδα που θα αποκλειστεί στη συνέχεια από την κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Επίσης θα χρειαστεί να αναφερθεί η αντίδραση των φιλάθλων της «Γηραιάς Ηπείρου», δεδομένου ότι πριν από μήνες ήταν οι κύριοι πρωταγωνιστές, χάρη στις διαμαρτυρίες τους ειδικά στην Αγγλία, για την αποτυχία της Super League.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.