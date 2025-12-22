Ο Μπόρις Μπούσα είναι ο πολυτιμότερος αθλητής της τρίτης αγωνιστικής της Volley League ανδρών που ολοκληρώθηκε την περασμένη Τετάρτη. Ο Σέρβος διαγώνιος του Πανιωνίου ήταν ο κορυφαίος στη νίκη των «κυανέρυθρων» με 3-1 σετ επί της Κηφισιάς, την πρώτη της ομάδας της Νέας Σμύρνης στη μεγάλη κατηγορία.



Στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, ο Μπούσα σημείωσε 30 πόντους, οι οποίοι προήλθαν από 23/42 επιθέσεις και ποσοστό αποτελεσματικότητας 55%. Σημείωσε 6 άσσους σε 19 συνολικά σερβίς κι 1 πόντο από μπλοκ.

Ο Μπούσα αναδείχθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του MVP στο ελληνικό πρωτάθλημα.MVP: Μπόρις Μπούσα (Σερβία - διαγώνιος) (Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.)Πασαδόρος: Λούκ Χερ (Καναδάς) (Α.Ο.Ν.Σ.Μίλων)Διαγώνιος: Μπόρις Μπούσα (Σερβία) (Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.)Λίμπερο: Σωτήρης Συναδρινός (Ο.Φ.Η.)Ακραίοι: Αλέξανδρος Νανόπουλος (Α.Ο.Ν.Σ.Μίλων), Κριστιάν Φρομ (Γερμανία) (Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ)Κεντρικοί: Λίμπερμαν Αγκάμεζ (Κολομβία) (Α.Ο.Ν.Σ.Μίλων), Πατρίκ Γκάσμαν (ΗΠΑ) (Παναθηναϊκός Α.Ο.)

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.