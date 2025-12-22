Λογαριασμός
Πολυτιμότερος της τρίτης αγωνιστικής της Volley League ανδρών ο Μπούσα

Ο Μπόρις Μπούσα αναδείχτηκε MVP της τρίτης αγωνιστικής της Volley League ανδρών που ολοκληρώθηκε με τον εξ αναβολής αγώνα Φλοίσβος-Ολυμπιακός    

Μπούσα

Ο Μπόρις Μπούσα είναι ο πολυτιμότερος αθλητής της τρίτης αγωνιστικής της Volley League ανδρών που ολοκληρώθηκε την περασμένη Τετάρτη. Ο Σέρβος διαγώνιος του Πανιωνίου ήταν ο κορυφαίος στη νίκη των «κυανέρυθρων» με 3-1 σετ επί της Κηφισιάς, την πρώτη της ομάδας της Νέας Σμύρνης στη μεγάλη κατηγορία.

Στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, ο Μπούσα σημείωσε 30 πόντους, οι οποίοι προήλθαν από 23/42 επιθέσεις και ποσοστό αποτελεσματικότητας 55%. Σημείωσε 6 άσσους σε 19 συνολικά σερβίς κι 1 πόντο από μπλοκ.



Ο Μπούσα αναδείχθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του MVP στο ελληνικό πρωτάθλημα.

VOLLEY LEAGUE 2025-26BEST TEAM BIKOΣ COLA 3H AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
MVP: Μπόρις Μπούσα (Σερβία - διαγώνιος) (Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.)

Πασαδόρος: Λούκ Χερ (Καναδάς) (Α.Ο.Ν.Σ.Μίλων)

Διαγώνιος: Μπόρις Μπούσα (Σερβία) (Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.)

Λίμπερο: Σωτήρης Συναδρινός (Ο.Φ.Η.)

Ακραίοι: Αλέξανδρος Νανόπουλος (Α.Ο.Ν.Σ.Μίλων), Κριστιάν Φρομ (Γερμανία) (Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ)

Κεντρικοί: Λίμπερμαν Αγκάμεζ (Κολομβία) (Α.Ο.Ν.Σ.Μίλων), Πατρίκ Γκάσμαν (ΗΠΑ) (Παναθηναϊκός Α.Ο.)
