Βραβεία ΠΣΑΤ: Κορυφαία αθλήτρια του 2025 η Ελευθερία Πλευρίτου

Η Ελευθερία Πλευρίτου αναδείχθηκε κορυφαία αθλήτρια του 2025 στην ψηφοφορία του ΠΣΑΤ στην ετήσια γιορτή του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου που διεξήχθη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Η αρχηγός της Εθνικής ομάδας πόλο γυναικών κατέκτησε το χρυσό με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα υγρού στίβου της Σιγκαπούρης τον περασμένο Ιούλιο.

Επίσης, συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία επτάδα της διοργάνωσης, ενώ βρίσκεται στις υποψήφιες για κορυφαία πολίστρια της σεζόν από τη World Aquatics.

«Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα αυτό το βραβείο. Μπορεί να είναι μία ατομική διάκριση, αλλά προέρχεται από τη συλλογική προσπάθεια και τη δουλειά που έχει ρίξει η ομάδα μου, να καταφέρουμε να βρεθούμε στην κορυφή του κόσμου. Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι όλες οι ατομικές διακρίσεις προέρχονται από μία συλλογική προσπάθεια μιας ομάδας», ήταν τα πρώτα της λόγια και παραδέχθηκε ότι μεγάλος στόχος της ομάδας είναι ένα μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λος Άντζελες.





