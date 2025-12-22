Βραβεία ΠΣΑΤ: Ο Εμμανουήλ Καραλής κορυφαίος αθλητής του 2025

Ο Εμμανουήλ Καραλής αναδείχθηκε κορυφαίος Έλληνας Αθλητής για το 2025 από τον ΠΣΑΤ όπως έγινε γνωστό στην εφετινή τελετή βραβείων.

Ο Καραλής συγκέντρωσε περισσότερους ψήφους στη σχετική ψηφοφορία έναντι των Γιάννη Αντετοκούνμπο και Στέφανου Ντούσκου.

Ο Έλληνας πρωταθλητής με πολλές διακρίσεις φέτος σε Ευρώπη και Παγκοσμία αναφέρθηκε και στην προσπάθεια να ξεπεράσει τα 6.15.

«Ευχαριστώ πολύ τον ΠΣΑΤ… Θυμάμαι πριν 10 χρόνια αναδείχθηκε ο κορυφαίος ανερχόμενος. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους ανθρώπους που δουλεύουν μαζί μου, την οικογένειά μου, γιατί μπορεί βλέπετε εμένα να κάνω επί κοντώ αλλά πίσω υπάρχει μια μεγάλη ομάδα που δουλεύει για εμένα», ανέφερε αρχικά ενώ σε άλλο σημείο των δηλώσεών του ανέφερε για την προσπάθεια του να ξεπεράσει το 6.15.

«Προσπαθώ να γίνομαι καλύτερος μέρα με την ήμερα, πιστεύω στον εαυτό μου, οι προπονητές μου πιστεύουν σε εμένα, η οικογένειά μου, οπότε εμένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Με όλη την αγάπη που έχω από τους δικούς μου ανθρώπους και από όλο τον κόσμο πιστεύω να καταφέρω να κάνω όμορφα πράγματα. Το σημαντικό είναι να απολαμβάνω την κάθε στιγμή, και ο… ουρανός δεν έχει όρια…», ανέφερε.

