Κορυφαίος αθλητής με αναπηρία αναδείχθηκε από τον ΠΣΑΤ ο Νάσος Γκαβέλας. Ο 26χρονος πρωταθλητής των σπριντ κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ΑΜΕΑ στο Νέο Δελχί με χρόνο 10.96 S.



Κορυφαία αθλήτρια με αναπηρία για τη χρονιά που φεύγει αναδείχθηκε η 51χρονη πρωταθλήτρια των ρίψεων, Δήμητρα Κοροκίδα.

Κορυφαία ομάδα με αναπηρία αναδείχθηκε η Εθνική ομάδα μπάσκετ Κωφών, η οποία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους ΠαραΟλυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, επικρατώντας στον «μικρό» τελικό του Ισραήλ 78-67.

