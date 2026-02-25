Βόλεϊ: Στην Ελλάδα θα διεκδικήσει την ευρωπαϊκή κούπα ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός του Κιαπίνι προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του CEV Challenge Cup έπειτα από τον «εμφύλιο» με τον Πανιώνιο στα ημιτελικά.



Μετά το 3-1 του πρώτου ματς στο ΜΕΤΣ, οι «πράσινες» πήραν τα δυο πρώτα σετ της ρεβάνς στη Νέα Σμύρνη και πανηγύρισαν την πρόκριση στον τελικό.

Αυτός θα είναι διπλός, με το πρώτο ματς στις 11 Μαρτίου στις 19:00 στην έδρα του αντιπάλου του «τριφυλλιού» και ο δεύτερος στις 18 του μηνός στην Αθήνα, στις 19:00. Μένει να οριστικοποιηθεί και το γήπεδο όπου θα διεξαχθεί ο αγώνας…

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.