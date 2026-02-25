Ελάιζα αντί του τραυματία Ναζ Μήτρου-Λονγκ στην προετοιμασία της Εθνικής

Ελάιζα αντί Ναζ Μήτρου-Λονγκ στην προετοιμασία της Εθνικής!



Ο Ναζ τραυματίστηκε στο δάχτυλο του χεριού του στις υποχρεώσεις του με τη Νάπολι, με τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε να δείχνουν ότι υπέστη κάταγμα.

Έτσι, αναμένεται να αντικατασταθεί από τον αδερφό του και γκαρντ του Άρη, Ελάιζα, ο οποίος θα είναι ο νατουραλιζέ της Εθνικής μας στις επερχόμενες αναμετρήσεις της με το Μαυροβούνιο, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.



Οι προπονήσεις της «γαλανόλευκης» συνεχίζονται στη «Sunel Arena», ενόψει του πρώτου ματς της με το Μαυροβούνιο, την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου (19:00).

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.