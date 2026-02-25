Λογαριασμός
Ελάιζα αντί του τραυματία Ναζ Μήτρου-Λονγκ στην προετοιμασία της Εθνικής

Ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ ταλαιπωρείται από τραυματισμό στο δάχτυλο του χεριού του και θα αντικατασταθεί από τον αδερφό του, Ελάιζα, στο ρόστερ της Εθνικής ενόψει των αναμετρήσεων με το Μαυροβούνιο.

Εθνική

Ελάιζα αντί Ναζ Μήτρου-Λονγκ στην προετοιμασία της Εθνικής!

Ο Ναζ τραυματίστηκε στο δάχτυλο του χεριού του στις υποχρεώσεις του με τη Νάπολι, με τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε να δείχνουν ότι υπέστη κάταγμα.

Έτσι, αναμένεται να αντικατασταθεί από τον αδερφό του και γκαρντ του Άρη, Ελάιζα, ο οποίος θα είναι ο νατουραλιζέ της Εθνικής μας στις επερχόμενες αναμετρήσεις της με το Μαυροβούνιο, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι προπονήσεις της «γαλανόλευκης» συνεχίζονται στη «Sunel Arena», ενόψει του πρώτου ματς της με το Μαυροβούνιο, την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου (19:00).

