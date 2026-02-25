Απόψε στο «Ανδρέας Βαρίκας» (19:00, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM, Cosmote Sport 8) Πανιώνιος και Παναθηναϊκός, τίθενται αντιμέτωποι στον δεύτερο ημιτελικό του CEV Challenge Cup γυναικών, στον οποίο και θα κριθεί η πρόκριση στους τελικούς τους θεσμού.



Οι οπαδοί των «κυανέρυθρων» προχώρησαν σε μία πολύ όμορφη κίνηση, καθώς ανέβασαν ένα πανό που γράφει πως «η μεγαλύτερη νίκη ανήκει στην Πέννυ Ρόγκα», αναφερόμενοι στο γεγονός πως η αρχηγός των «πράσινων» κατάφερε να νικήσει τον καρκίνο.

Υπενθυμίζουμε ότι τον Μάιο του 2024, η Ρόγκα είχε αποκαλύψει πως διαγνώστηκε με καρκίνο, ξεκινώντας έναν αγώνα μακριά από τα γήπεδα. Λίγους μήνες αργότερα, τον Δεκέμβριο, γνωστοποίησε την έξοδο από την περιπέτεια και επέστρεψε στην ενεργό δράση, αποτελώντας παράδειγμα δύναμης, ψυχικής αντοχής και αισιοδοξίας για κάθε άνθρωπο που δίνει τη δική του μάχη.



Δείτε το πανό:

