Βλαχοδήμος: «Όνειρο που όλοι θέλουμε να το ζήσουμε το Euro»

Όνειρο που όλοι θέλουν να υλοποιήσουν χαρακτήρισε ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος την πρόκριση στα τελικά του Euro εν όψει του αγώνα της Πέμπτης με το Καζακστάν στην OPAP Arena. Ο διεθνής τερματοφύλακας εξέφρασε την πίστη και θέληση που υπάρχει στις τάξεις της ομάδας για να γίνει το πρώτο βήμα που τη χωρίζει από τα γήπεδα της Γερμανίας.

«Το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό. Ξέρουμε ότι θα είναι ένα δύσκολο ματς, αλλά πιστεύουμε στους εαυτούς μας, έχουμε δείξει και στα προηγούμενα παιχνίδια τι μπορούμε να κάνουμε και θέλουμε να το κάνουμε και αύριο. Αισθανόμαστε χαρά που θα παίξουμε σε αυτό το παιχνίδι, που θα αγωνιστούμε σε ένα γεμάτο γήπεδο και θέλουμε να κερδίσουμε. Είναι ένα όνειρο που όλοι μας θέλουμε να το ζήσουμε, να πάμε στο Euro της Γερμανίας και να πάμε την Εθνική μας ομάδα ξανά σε μια μεγάλη διοργάνωση και να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε», ανέφερε ο 29χρονος γκολκίπερ.

Σχετικά με την αγωνιστική του κατάσταση και την απραξία από την οποία προέρχεται είπε: «Δεν ξεχνάς αυτό που κάνεις όλη τη ζωή σου. Κι εγώ έκανα τα πάντα για να έρθω σε ρυθμό εδώ πέρα, έκανα προπονήσεις, έφερα και δικά μου άτομα από τη Γερμανία για να είμαι όσο πιο έτοιμος μπορώ και να τη βοηθήσω».

Για το ενδεχόμενο να πάει ο αγώνας στα πέναλτι και αν έχει προετοιμαστεί ειδικά για αυτό το σενάριο, ο άσος της Νότιγχαμ είπε: «Σε κάθε αγώνα κοιτάς και τα πέναλτι, δεν θα αλλάξει κάτι στην προετοιμασία του παιχνιδιού. Εύχομαι να μη φτάσουμε στα πέναλτι, αλλά αν φτάσουμε, εύχομαι να κερδίσουμε».

Όσο για το πώς θα νιώσει αν παίξει στο Euro στη Γερμανία, όπου και γεννήθηκε, είπε: «Θα ήταν διπλή χαρά για μένα να επιστρέψω στη χώρα που γεννήθηκα και να παίξω εκεί στο πρώτο μου Euro, αλλά για όλους τους συμπαίκτες μου και τους φιλάθλους θα ήταν ένα όνειρο που θέλουμε να ζήσουμε όλοι μαζί».

Για το τι πρέπει να προσέξει η Εθνική ομάδα από το Καζακστάν είπε: «Ξέρουμε ότι έκαναν πολύ καλή πορεία σ τα προκριματικά. Πρέπει να προσέξουμε τις αντεπιθέσεις και να κάνουμε όσα μας έδειξε ο κ. Πογέτ στα βίντεο και τις προπονήσεις. Να δείξουμε τον καλό μας εαυτό, με όλο τον σεβασμό, γιατί όλα εξαρτώνται από μας. Έχουμε μια πολύ καλή ομάδα και πρέπει να το δείξουμε αύριο».

Σχετικά με το μεγάλο κίνητρο του Καζακστάν που δεν έχει πάει ποτέ σε Euro είπε: «Και για μας είναι κάτι πολύ μεγάλο, μόνο ο Τζαβέλλας έχει πάει σε Euro. Δεν ξέρω πόσο πολύ το θέλουν οι Καζάκοι, αλλά κι εμείς το θέλουμε πάρα πολύ και το έχουμε πει από την πρώτη μέρα. Ήταν μεγάλος στόχος εξ αρχής και θέλουμε να το ζήσουμε».

