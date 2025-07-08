Βαλαντσιούνας: «Θα μάθουμε για το μέλλον... όταν γίνει ο πρώτος αγώνας»

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας έδωσε το «παρών» σε μπασκετικό συνέδριο, όπου μεταξύ άλλων παραβρέθηκαν και μίλησαν οι Σφαιρόπουλος, Μοτεγιούνας και άλλοι.

Λίγο προτού αποχωρήσει από το «B8 Summit» και με τους εκπροσώπους του Τύπου να προσπαθούν να του κλέψουν μια ατάκα που θ' αποτελούσε ένδειξη για τις αποφάσεις που έχει πάρει για το μέλλον του, ο Λιθουανός γίγαντας ήταν… σφίγγα.

«Όταν ολοκληρωθεί η ανταλλαγή, θα καταλήξουμε σε ένα σχέδιο. Θα εκφράσουν τις επιθυμίες τους, πώς σκέφτονται, πώς το βλέπουν… Ιατρικές (εξέταση), άλλες λεπτομέρειες. Αυτό θα εξαρτηθεί από την ομάδα. Το Ντένβερ είναι αρκετά μακριά, αλλά με τη σημερινή τεχνολογία, μπορείς να μετακινηθείς αρκετά γρήγορα.

Δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν προβλήματα με αυτό. Ακόμα δεν μπορώ να ενταχτώ στην ομάδα από την αρχή, σύμφωνα με τους κανόνες ασφάλισης, σύμφωνα με τους κανόνες του NBA. Νομίζω ότι θα έχω χρόνο γι' αυτό» είπε, ενώ, όταν του σχολιάστηκε πως με αυτό που λέει ουσιαστικά προαναγγέλλει την παραμονή του στο Ντένβερ, πρόσθεσε:

«Μπορείτε να πείτε οτιδήποτε. Πολλά έχουν ήδη ειπωθεί εδώ… Κάθε είδους σκέψεις. Η φούσκα έσκασε, όλοι μοιράστηκαν ό,τι σκέφτηκαν. Θα το μάθουμε μόνο όταν γίνει ο πρώτος αγώνας. Όλα θα ξεκαθαρίσουν».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.