Ανακοινώθηκε από την ιταλική Μπενεβέντο ο Άγγελος Τσιγγάρας

Ποδοσφαιριστής της ιταλικής Μπενεβέντο, είναι με κάθε επισημότητα ο 25χρονος αμυντικός μέσος, Άγγελος Τσιγγάρας

Τσιγγάρας

Βρήκε τη νέα ποδοσφαιρική του στέγη ο Άγγελος Τσιγγάρας. Ο Έλληνας αμυντικός μέσος, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του από τον Παναιτωλικό και την προηγούμενη σεζόν αγωνίστηκε στην Ολλανδία και στη Φίτεσε, ανακοινώθηκε από την Μπενεβέντο, η οποία βρίσκεται στην τρίτη κατηγορία της Ιταλίας.

Ο Τσιγγάρας έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας, ενώ στη συμφωνία των δύο πλευρών υπάρχει και οψιόν ανανέωσης μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Ο 25χρονος αγωνίστηκε στον Παναιτωλικό μέχρι το 2024, όταν έμεινε ελεύθερος, ενώ κατά τη διάρκεια της περασμένης σεζόν πραγματοποίησε 27 εμφανίσεις στη δεύτερη κατηγορία της Ολλανδίας.

