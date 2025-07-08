Η εθνική γυναικών της Ουαλίας κατευθυνόταν προς το γήπεδο όπου θα έκανε προπόνηση, ωστόσο, το πούλμαν στο οποίο επέβαιναν τα μέλη της αποστολής, ενεπλάκη σε τροχαίο.

«Είμαστε όλοι καλά, προφανώς και υπάρχει ταραχή από το γεγονός, αλλά υπάρχει ενότητα στην ομάδα» ανέφερε ο ομοσπονδιακός προπονητής, Ριάν Γουίλκινσον, με την προπόνηση της ομάδας να μεταφέρεται για αργότερα μέσα στη μέρα.

Οι Βρετανίδες θ’ αντιμετωπίσουν τη Γαλλία το απόγευμα της Τετάρτης, στο δεύτερο παιχνίδι τους για τη φάση των ομίλων του Euro 2025.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.