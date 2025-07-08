Λογαριασμός
Τροχαίο για την εθνική ομάδα γυναικών της Ουαλίας πριν το ματς με τη Γαλλία

Το πούλμαν της εθνικής ομάδας γυναικών της Ουαλίας ενεπλάκη σε τροχαίο το απόγευμα της Τρίτης στο Σεν Γκάλεν της Ελβετίας - Όλα τα μέλη της αποστολής είναι καλά στην υγεία τους

Εθνική Ουαλίας

Η εθνική γυναικών της Ουαλίας κατευθυνόταν προς το γήπεδο όπου θα έκανε προπόνηση, ωστόσο, το πούλμαν στο οποίο επέβαιναν τα μέλη της αποστολής, ενεπλάκη σε τροχαίο.

«Είμαστε όλοι καλά, προφανώς και υπάρχει ταραχή από το γεγονός, αλλά υπάρχει ενότητα στην ομάδα» ανέφερε ο ομοσπονδιακός προπονητής, Ριάν Γουίλκινσον, με την προπόνηση της ομάδας να μεταφέρεται για αργότερα μέσα στη μέρα.

Οι Βρετανίδες θ’ αντιμετωπίσουν τη Γαλλία το απόγευμα της Τετάρτης, στο δεύτερο παιχνίδι τους για τη φάση των ομίλων του Euro 2025.

