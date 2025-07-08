ΠΑΟΚ: Αισιοδοξία στη Στουτγκάρδη για Κωνσταντέλια

Η Στουτγκάρδη παραμένει στο «κυνήγι» της απόκτησης του Γιάννη Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ, με τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Γερμανία, οι Σουηβοί εμφανίζονται ιδιαίτερα αισιόδοξοι ότι θα καταφέρουν να ολοκληρώσουν τη συμφωνία μέσα στις επόμενες 1-2 εβδομάδες. Παρότι ακόμα δεν υπάρχει κάτι οριστικό, η πλευρά της Στουτγκάρδης δείχνει διάθεση να ανεβάσει την πρότασή της, προκειμένου να φτάσει πιο κοντά στις απαιτήσεις του ΠΑΟΚ.

Ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος έχει ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια με την απόδοσή του στην Τούμπα, παρακολουθείται στενά εδώ και καιρό από την Στουτγκάρδη, η οποία φαίνεται διατεθειμένη να επενδύσει στο πρόσωπό του.

Προς το παρόν, η υπόθεση παραμένει «ανοιχτή», με όλα τα ενδεχόμενα να βρίσκονται στο τραπέζι. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να είναι καθοριστικό για την έκβασή της.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.