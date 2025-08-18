Ο Γιώργος Βαγιαννίδης, για τον οποίο η Σπόρτινγκ Λισαβόνας έβγαλε από τα ταμεία της 12 εκατ. ευρώ ώστε να τον αγοράσει από τον Παναθηναϊκό, αγωνίστηκε για πρώτη φορά με τη νέα του ομάδα, μπαίνοντας ως αλλαγή και αντικαθιστώντας τον Φρεσνέδα στο ημίχρονο της εντός έδρας αναμέτρησής της με την Αρούκα.

Μάλιστα, μόλις πέντε λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο έδωσε και την πρώτη του ασίστ, κάνοντας όμορφη συρτή πάσα με μία επαφή για τον σκόρερ Μάνγκας.

Όπως είναι φυσικό, ο Έλληνας δεξιός μπακ ήταν ενθουσιασμένος τόσο για την παρθενική του εμφάνιση όσο και για την τελική πάσα που έδωσε, κάτι το οποίο εξέφρασε μετά τον αγώνα με μία σχετική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

«Πρώτη εμφάνιση και μία πολύ περήφανη στιγμή για μένα και την οικογένειά μου», ανέφερε αναλυτικά ο διεθνής ακραίος οπισθοφύλακας, ανεβάζοντας παράλληλα ένα κολάζ φωτογραφιών από το ντεμπούτο του.

