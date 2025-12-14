Δεύτερο χατ τρικ για τον Βαγγέλη Παυλίδη.

Ο Έλληνας επιθετικός, ο οποίος επέστρεψε στη βασική ενδεκάδα των «αετών» μετά το προ ημερών παιχνίδι τους με τη Νάπολι για το Champions League, πραγματοποίησε μια άκρως εντυπωσιακή εμφάνιση, πετυχαίνοντας τρία γκολ και αποτελώντας τον μεγάλο πρωταγωνιστή της ομάδας του στην επικράτησή της με το άνετο 4-0 επί της Μορεϊρένσε! Έτσι, ο Παυλίδης έφτασε τα 20 γκολ συνολικά από το ξεκίνημα της φετινής σεζόν, συνεχίζοντας να τραβά πάνω του τα βλέμματα!

Ο διεθνής φορ άνοιξε το σκορ για την Μπενφίκα στο 36', με μια υπέροχη καρφωτή κεφαλιά, ενώ βρήκε ξανά δίχτυα στο 57', όταν συνέκλινε από τα αριστερά και νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα με όμορφο πλασέ.

Το χατ-τρικ του ολοκληρώθηκε στο 70', όταν εκμεταλλεύτηκε μεγάλο λάθος αμυντικού των γηπεδούχων, ενώ στο 78' ο Μουρίνιο τον αντικατέστησε, για να γνωρίσει την αποθέωση από τους φίλους των φιλοξενούμενων. Το τελικό 0-4 διαμορφώθηκε στο 76' από τον Όρσνες, με την Μπενφίκα να παίρνει το τρίποντο χάρη στο οποίο μείωσε στους 5 βαθμούς (με παιχνίδι περισσότερο) τη διαφορά της από την πρωτοπόρο Πόρτο.

Πηγή: skai.gr

