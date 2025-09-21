Οι «αετοί» αντιμετώπισαν το βράδυ του Σαββάτου την AVS για την 6η αγωνιστική του πορτογαλικού πρωταθλήματος, στην πρεμιέρα του Ζοζέ Μουρίνιο, επικρατώντας άνετα και ωραία με 3-0.

Άλλο ένα γκολ για τον βασικό και αναντικατάστατο Βαγγέλη Παυλίδη που φέτος δείχνει ιδιαίτερα καυτός με έξι γκολ σε 12 εμφανίσεις, ενώ είχε και δύο ασίστ σε μία ολοκληρωτική εμφάνιση.

Η αρχή στο σκοράρισμα έγινε από τον Σουντάκοφ στο 45+3’ με τον Ουκρανό να παίρνει την μπάλα από τον Παυλίδη και να κάνει το 1-0, λίγο πριν οι δύο ομάδες οδηγηθούν στα αποδυτήρια.

Στην επανάληψη ο Παυλίδης διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του για το 2-0 από την άσπρη βούλα, με μία ψύχραιμη και άψογη εκτέλεση, ενώ ο Ιβάνοβιτς στο 64ο λεπτό έβαλε το κερασάκι στην τούρτα για το τελικό 3-0 και πάλι από ασίστ του φοβερού και τρομερού Παυλίδη, με την Μπενφίκα να επανέρχεται στις νίκες μετά το γερό στραπάτσο από την Καραμπάκ και την εντός έδρας ήττα με 3-2 στο Champions League, την ώρα που οι Πορτογάλοι ήταν μπροστά με δύο γκολ διαφορά.

