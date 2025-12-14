Άρης και Ολυμπιακός έμειναν στο 0-0 στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για την 14η αγωνιστική και η Super League παίρνει φωτιά! Οι «ερυθρόλευκοι» πέταξαν δύο βαθμούς, αποσπάστηκαν μεν τρεις από τον ΠΑΟΚ που έχασε στο Περιστέρι, αλλά αισθάνονται τα χνώτα της ΑΕΚ, που μείωσε τη διαφορά στον πόντο. Ο Άρης ήταν πολύ καλός, έχασε ευκαιρίες για τη νίκη, αλλά το αποτέλεσμα σε γενικές γραμμές κρίνεται δίκαιο. Διαμαρτύρεται για πέναλτι ο Ολυμπιακός, αλλά ο κανόνας είναι σαφής, αν η μπάλα βρει το χέρι του αμυνόμενου μετά από παρέμβαση - διώξιμο του ιδίου, θεωρείται ακούσιο.

Στο μυαλό του κόουτς

Με 4-2-3-1 παρέταξε τον Άρη ο Χιμένεθ. Στο τέρμα ο Αθανασιάδης, στα στόπερ Ροζ και Άλβαρο, ενώ Τεχέρο και Φαντιγκά στα μπακ, με τους Γαλανόπουλο και Ράτσιτς να είναι οι χαφ, ενώ Πέρεθ, Γένσεν και Ντούντου πίσω από τον Μορόν.

Με 4-4-2 ξεκίνησε ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ. Ο Τζολάκης στο τέρμα, Πιρόλα και Καλογερόπουλος στα στόπερ, Κοστίνια και Μπρούνο στα μπακ, με τους Γκαρθία και Μουζακίτη στα χαφ, ενώ Ζέλσον και Στρεφέτσα ήταν στα άκρα. Ο Ταρέμι πλαισίωνε τον Ελ Κααμπί στην επίθεση.

Το ματς

Σαφείς ήταν οι προθέσεις των δύο ομάδων από το ξεκίνημα. Ο Άρης, παρότι είχε μεγάλη ανάγκη τη νίκη, αφού ήταν πολύ πίσω στο πρωτάθλημα με τη μία μόλις νίκη στους έξι τελευταίους αγώνες, περίμενε τον Ολυμπιακό. Οι Πειραιώτες είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων και προσπαθούσε να διασπάσει την άμυνα του αντιπάλου του, που έπαιζε πολύ σφιχτά.

Η πρώτη καλή στιγμή καταγράφεται στο 4’, όταν ο Στρεφέτσα γέμισε από τα αριστερά, η μπάλα πέρασε από Ελ Κααμπί-Ταρέμι, φτάνοντας στο δεύτερο δοκάρι, με τον Ζέλσον να σουτάρει χαμηλά από δύσκολη γωνία και τον Αθανασιάδη να διώχνει.

Η επόμενη καλή στιγμή έγινε στο 16’ και ήταν και πάλι για τον Ολυμπιακό. Ο Στρεφέτσα εκτέλεσε φάουλ, ο Καλογερόπουλος βρέθηκε δίχως αντίπαλο στην περιοχή, αλλά η κεφαλιά του ήταν άστοχη. Σε ένα σημείο στο οποίο η κατοχή της μπάλας ήταν στο 36%-64%.

Ο Άρης συνέχισε στην ίδια λογική και δεν μπορούσε να βρει φάση. Η πρώτη αξιόλογη στιγμή από πλευράς γηπεδούχων έγινε στο 23’, με τον Ράτσιτς να κάνει σουτ λίγο έξω από την περιοχή στα σώματα.

Από εκείνο το σημείο και μετά έριξε τις στροφές ο Ολυμπιακός, ενώ από το 30’ και μετά κλήθηκε να διαχειριστεί το γεγονός ότι ήταν με κάρτα και οι δύο κεντρικοί μέσοι του. Στο 32’ βρήκε φάση ο Ολυμπιακός, με τον Ζέλσον να κάνει κεφαλιά-πάσα για τον Ταρέμι που σούταρε λίγο έξω.

Η πρώτη ευκαιρία του Άρη έγινε στο 37’, με τον Ντούντου να κάνει το γύρισμα από τα αριστερά και τον Πέρεθ να σουτάρει ψηλά από πολύ καλή θέση. Στη συνέχεια ο Ολυμπιακός έφυγε στην επίθεση, με τον Ζέλσον να γυρίζει για τον Ελ Κααμπί που μάλλον αιφνιδιάστηκε και δεν εκτέλεσε. Στην εξέλιξη της φάσης, ο Ταρέμι έβγαλε μπαλιά-τρύπα και φάτσα τον Στρεφέτσα με τον Αθανασιάδη, ο οποίος τον νίκησε.

Αυτή ήταν μία από τις τελευταίες στιγμές του πρώτου μέρους. Ο Μορόν έκανε στο 42’ πολύ μακρινό και δυνατό σουτ, με την μπάλα να περνάει λίγο έξω. Ο Ολυμπιακός είχε τον τελευταίο λόγο στο α’ μέρος, με τη σέντρα από τα αριστερά να φτάνει στον Ζέλσον, που αιφνιδιάστηκε και δεν εκτέλεσε στο δεύτερο δοκάρι, όντας αμαρκάριστος (44’).

Άρης-Ολυμπιακός

Το β’ μέρος ξεκίνησε με τον Άρη να χάνει πολύ μεγάλη ευκαιρία δευτερόλεπτα μετά τη σέντρα. Ο Ράτσιτς έκανε γέμισμα, ο Γένσεν έπιασε ωραία κεφαλιά και η μπάλα πέρασε λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Τζολάκη.

Τα δεδομένα άλλαξαν στο 51’, με τον Γκαρθία να παίζει με τη… φωτιά και να καίγεται. Αφού έκανε σκληρό φάουλ στον Πέρεθ, έχοντας κίτρινη και αποβλήθηκε αντικρίζοντας δεύτερη. Στο 58’ ο Άρης παραλίγο να εξαργυρώσει το πλεονέκτημα, με την κεφαλιά του Μορόν από τη σέντρα του Πέρεθ να στέλνει λίγο έξω την μπάλα.

Στο 61’ αποκαταστάθηκε η αριθμητική ισορροπία. Ο Ολυμπιακός έφυγε στην κόντρα, με τον Φαντιγκά να ανατρέπει τον Ταρέμι λίγο πριν μπει ο Ιρανός στην περιοχή, με αποτέλεσμα να δει την κόκκινη.

Μεγάλη ευκαιρία για το 1-0 είχε στο 69’ ο Ολυμπιακός, με τον Ταρέμι να κάνει την κεφαλιά, τον Ελ Κααμπί να μην μπορεί να βρει την μπάλα και αυτή να περνάει λίγο έξω. Πέντε λεπτά μετά ο Ελ Κααμπί έκανε δυνατό πλασέ και ο Αθανασιάδης έδιωξε όπως όπως.

