Super League: Ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο στο Αγρίνιο η ΑΕΚ, 0-5 τον Παναιτωλικό

Η ΑΕΚ βρίσκεται σε τρομερή φόρμα και το απέδειξε και στο Αγρίνιο κόντρα στον Παναιτωλικό, αφού νίκησε με 0-5, παίζοντας όχι κατά διαστήματα, αλλά σε όλο το παιχνίδι, καταπληκτικό ποδόσφαιρο, απέναντι σε έναν αντίπαλο, πάντως, που μετά το 0-1 φάνηκε αποσυναρμολογημένος και αδύναμος να κάνει το οτιδήποτε. Μετά από 14 αγωνιστικές και μετά την ήττα του ΠΑΟΚ, βρέθηκε στη δεύτερη θέση της Super League και διεκδικήτρια του πρωταθλήματος, τουλάχιστον μέχρι νεοτέρας.

Ο Γιάννης Αναστασίου παρέταξε τον Παναιτωλικό με 4-3-3 και τον Τσάβες κάτω από τα δοκάρια. Η τετράδα της άμυνας αποτελούνταν από τους Σιέλη, Γκαρθία, Κόγιτς και Μανρίκε, με τον Μπουχαλάκη μπροστά τους. Εστέμπαν και Ματσάν συμπλήρωναν τον Έλληνα μέσο στον άξονα, με τον Σμυρλή στο δεξί άκρο της επίθεσης, τον Μίχαλακ στο αριστερό και τον Άλεξιτς προωθημένο.

Από την άλλη ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκίνησε την ΑΕΚ με τον Στρακόσα κάτω από τα γκολπόστ και τους Ρότα, Βίντα, Ρέλβας και Πενράις να απαρτίζουν την τετράδα της άμυνας. Μαρίν-Πινέδα το δίδυμο στα χαφ, με τον Λιούμπισιτς (δεξιά) και τον Ζοάο Μάριο (αριστερά) μπροστά τους. Στην κορυφή οι Γιόβιτς και Καλοσκάμης.

Το ματς:

Από το πρώτο κιόλας λεπτό η ΑΕΚ ήθελε να επιβάλει τον ρυθμό και βάσει σχεδίου να κλείσει τον Παναιτωλικό στο δικό του μισό, ο οποίος έχοντας κοντά τις γραμμές και αρκετούς παίκτες πίσω από την μπάλα ήθελε να μπλοκάρει την Ένωση. Ωστόσο, το γεγονός ότι αμυνόταν σε χαμηλά μέτρα, σε συνδυασμό ότι δεν μπορούσε να χτυπήσει στην αντεπίθεση, επέτρεψε στην ΑΕΚ να πάρει περισσότερα ρίσκα και να βάζει όλο και περισσότερους παίκτες κοντά στην περιοχή του.

Μπορεί μέχρι το 15’ η Ένωση να είχε ένα δοκάρι με τον Λιούμπισιτς, του οποίου η σέντρα δεν βρήκε αποδέκτη και παραλίγο να καταλήξει στην εστία του Τσάβες, αλλά προϊόντος του χρόνου η ομάδα του Νίκολιτς ανέβαζε την έντασή της, έπαιζε περισσότερα κάθετα ειδικά από τη μεριά του Ζοάο Μάριο και πίεζε ψηλά τον Παναιτωλικό, ο οποίος αρκετές φορές επιχειρούσε να κάνει build-up, γεγονός που πλήρωσε…

Στο 26’ και μετά από λάθος πάσα του Τσάβες, ο Λιούμπισιτς έπαιξε γρήγορα στον Καλοσκάμη, ο οποίος δεν κατάφερε να σκοράρει, αλλά ο Κροάτης χαφ που ακολούθησε τη φάση πήρε το ριμπάουντ και την κεφαλιά, με την μπάλα να στρώνεται στον Πινέδα που σε κενή εστία άνοιξε το σκορ.

Ένα τέρμα το οποίο έδωσε περισσότερη αυτοπεποίθηση στους παίκτες της ΑΕΚ, οι οποίοι συνέχισαν στο ίδιο μοτίβο και δικαιώθηκαν. Ακόμα μια επίθεση από τα αριστερά για την Ένωση, με τον Ζοάο Μάριο να δίνει στον Λιούμπισιτς που είχε έρθει από τα αριστερά, εκείνος έστρωσε και πάλι την μπάλα στον Πορτογάλο που συνέχισε την κίνηση, πάτησε περιοχή και με ένα ωραίο τελείωμα έγραψε το 2-0 στο 34’.

Η πρώτη καλή στιγμή για τον Παναιτωλικό ήρθε στο 41’, όταν οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός πως η ΑΕΚ έπαιζε για λίγο με δέκα παίκτες λόγω του ότι ο Ρέλβας είχε μια ενόχληση στον προσαγωγό, αλλά το πλασέ του Μίχαλακ πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι του Στρακόσα.

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου ο Αναστασίου προχώρησε σε δύο αλλαγές, περνώντας στον αγωνιστικό χώρο τους Αγαπάκη και Νικολάου, οι οποίοι έδωσαν ενέργεια στην ομάδα και τη βοήθησαν να πρεσάρει πιο έντονα, ωστόσο η ΑΕΚ έβρισε πάντα τον τρόπο να σπάει την πίεση.

Και κάπως έτσι η Ένωση έφτασε άκοπα να ανεβάσει τον δείκτη του σκορ στο 4-0 και να μετατρέψει το παιχνίδι από το 65’ σε διαδικαστικού χαρακτήρα. Από δυο φορές δημιουργός ο Λιούμπισιτς έγινε δυο φορές σκόρερ και επισφράγισε την καλύτερή του εμφάνιση με τα κιτρινόμαυρα!

Αρχικά, στο 62’ πήρε την μπάλα λίγο έξω από την περιοχή, συνέκλινε και σούταρε με το αριστερό, στέλνοντας την μπάλα στην απέναντι γωνία, ενώ τρία λεπτά αργότερα μετά από γρήγορη μετάβαση της ΑΕΚ και τον Ζοάο Μάριο να κουβαλά την μπάλα και να ανοίγει στον Ρότα που στη συνέχεια έκανε το παράλληλο γύρισμα, ο Κροάτης έκανε το 4-0.

Το σκορ έδωσε την ευκαιρία στον Νίκολιτς να δώσει ανάσες σε αρκετούς παίκτες, φέρνοντας από τον πάγκο τους Κοιτά, Χρυσόπουλο και Ελίασον. Οι δύο τελευταίοι συνδυάστηκαν στο 77’ για το 5-0, με τον Σουηδό να εκτελεί το φάουλ στο δεύτερο δοκάρι, με τον Έλληνα στόπερ να διαμορφώνει από κοντά το τελικό αποτέλεσμα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.