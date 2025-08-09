Ο Παυλίδης φεύγει από την Μπενφίκα μόνο με 100 εκατ. ευρώ

Ο Βαγγέλης Παυλίδης όχι μόνο έχει καθιερωθεί στην Μπενφίκα, αλλά αποτελεί και το μεγάλο αστέρι της ομάδας της Λισαβόνας.

Για αυτό, παρά το έντονο ενδιαφέρον που έχει προσελκύσει από ομάδες της Premier League, όπως η Νιούκαστλ, αλλά και συλλόγους από την ιταλική Serie A, η διοίκηση των «αετών» παραμένει αδιάλλακτη, όπως τονίζει η «O Jogo»: ο Έλληνας διεθνής δεν πρόκειται να αποχωρήσει αν δεν ενεργοποιηθεί η τεράστια ρήτρα αποδέσμευσής του, η οποία ανέρχεται στα 100 εκατομμύρια ευρώ!

Η αξία του 26χρονου επιθετικού αποτυπώνεται στα 30 γκολ και 12 ασίστ που κατέγραψε στην περσινή σεζόν, με αποτέλεσμα να κερδίσει την πλήρη εμπιστοσύνη του προπονητή Μπρούνο Λαζ, που τον βλέπει ως ηγέτη στην επίθεση.

Στο ξεκίνημα της νέας σεζόν, ο Παυλίδης έδειξε ξανά την κλάση του, σημειώνοντας το καθοριστικό γκολ που χάρισε στη Μπενφίκα το Σούπερ Καπ κόντρα στον Σπόρτινγκ.

Το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται το 2029 και η Μπενφίκα τον θεωρεί κομβικό για τους στόχους που έχει θέσει ενόψει της νέας σεζόν και δεν πρόκειται να υποχωρήσει στις απαιτήσεις της. Με λίγα λόγια, αν κάποιος θέλει τον Παυλίδη, θα πρέπει να… βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη!

