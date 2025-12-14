Super League: Ο Ατρόμητος έκοψε τη φόρα του ΠΑΟΚ, 2-0 στο Περιστέρι

Για πρώτη φορά φέτος, η κούραση από έναν ευρωπαϊκό αγώνα έδειξε να επηρεάζει τόσο πολύ τον ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου κλήθηκε από το 17ο λεπτό να κυνηγά το σκορ, είχε την κατοχή στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, αλλά όχι τη φρεσκάδα και το καθαρό μυαλό για να φτιάξει μεγάλες ευκαιρίες, με αποτέλεσμα να ηττηθεί με 2-0 από έναν εξαιρετικό Ατρόμητο. Μετά από 14 αγωνιστικές στη Super League, ο ΠΑΟΚ είναι πλέον τρίτος, δύο βαθμούς πίσω από τη δεύτερη ΑΕΚ.

Στο μυαλό των κόουτς:

Με 4-2-3-1 παρατάχθηκε στον αγωνιστικό χώρο η ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ. Ο Χουτεσιώτης υπερασπίστηκε την εστία, με τους Ούρονεν, Σταυρόπουλο, Μανσούρ και Κίνι να αποτελούν την τετράδα της άμυνας. Σε κεντρικό ρόλο στα χαφ αγωνίστηκαν οι Μουτουσαμί, Τσιγγάρας, με τους Γιουμπιτάνα και Μπάκου στα άκρα και τον Μίχορλ σε ρόλο επιτελικού μέσου από τον προωθημένο Τσαντίλα.

Με το κλασικό 4-2-3-1 παρέταξε την ομάδα του και ο Ραζβάν Λουτσέσκου. Ο Παβλένκα υπερασπίστηκε την εστία, με τους Τέιλορ, Κετζιόρα, Βολιάκο και Κένι να αποτελούν την τετράδα της άμυνας. Δίδυμο στα χαφ έπαιξαν οι Μπιάνκο, Μεϊτέ, με τους Τάισον, Ντεσπόντοφ στα άκρα της επίθεσης και τον Κωνσταντέλια πίσω από τον προωθημένο Τσάλοφ.

Το ματς

Η πρώτη καλή στιγμή του ματς ήρθε στο 4ο λεπτό, με τον Ντεσπόντοφ να κάνει ωραία σέντρα από εκτέλεση φάουλ αλλά τον Βολιάκο να μην καταφέρνει να μπει επιτυχημένα στη φάση με την προβολή. Λίγα λεπτά αργότερα, ο Βούλγαρος εξτρέμ του ΠΑΟΚ ανέλαβε να εκτελέσει ένα φάουλ λίγο έξω από την περιοχή, όμως το σουτ του έφυγε ψηλά άουτ στο 9’.

Σταδιακά ο Ατρόμητος άρχισε να παίρνει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο κερδίζοντας στημένα κοντά στην περιοχή του ΠΑΟΚ, και τελικά ήταν αυτός που πήρε το προβάδισμα. Ο Μίχορλ ανέλαβε να εκτελέσει ένα φάουλ στα δεξιά της περιοχής, κάνοντας μία επικίνδυνη σέντρα, με τον Σταυρόπουλο να εκμεταλλεύεται την απόφαση του Παβλένκα να μη βγει και το κακό μαρκάρισμα του Τσάλοφ, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα αμαρκάριστος από τη μικρή περιοχή για το 1-0 στο 17ο λεπτό.

Ο «δικέφαλος του βορρά» έβγαλε άμεσα αντίδραση, αφού έφτασε κοντά στην ισοφάριση λίγο μετά τη σέντρα. Ο Τσάλοφ έκανε εντυπωσιακή ατομική ενέργεια και πάτησε περιοχή, γύρισε ωραία στον Κωνσταντέλια, όμως το άμεσο πλασέ του Έλληνα μεσοεπιθετικού πήγε πάνω στον Χουτεσιώτη στο 18’.

Ο ΠΑΟΚ άρχισε να πιέζει ολοένα και περισσότερο, έχοντας σημαντικές στιγμές να ισοφαρίσει με ένα αποτυχημένο τακουνάκι του Τσάλοφ στο 25’ αλλά και ένα πλασέ του Ντεσπόντοφ από δύσκολη θέση, το οποίο απέκρουσε ο Χουτεσιώτης ένα λεπτό αργότερα. Ο Ατρόμητος απάντησε με καλή φάση, όταν Μπάκου και Μίχορλ έπαιξαν το «1-2», με τον Αυστριακό να κάνει ένα δυνατό σουτ και τον Βολιάκο να παρεμβαίνει με το κεφάλι στο 29ο λεπτό.

Ο «δικέφαλος του βορρά» συνέχισε την πίεση και τα συχνά πατήματα στην περιοχή με πρωταγωνιστές τους Τάισον και Ντεσπόντοφ, όμως δεν έβρισκε καλή τελική προσπάθεια μένοντας μακριά από τις μεγάλες ευκαιρίες. Στο 36’ μετά από ωραίο τακουνάκι του Κωνσταντέλια, ο Τάισον πάτησε περιοχή αλλά εκτέλεσε από πολύ δύσκολη θέση, με την μπάλα να φεύγει άουτ.

Λίγο αργότερα, στο 37’, ο Ντεσπόντοφ έπεσε στην περιοχή μετά από μονομαχία με τον Ούρονεν, με τον Τσακαλίδη να του δίνει κίτρινη κάρτα για θέατρο. Ο VAR Τζήλος τον κάλεσε για on-field review θεωρώντας πως υπήρξε παράβαση για πέναλτι, ωστόσο ο ρέφερι της αναμέτρησης επέμεινε στην αρχική του απόφαση και έδωσε συνέχεια στο παιχνίδι. Τελικά, το 1-0 διατηρήθηκε μέχρι την ανάπαυλα.

Η πρώτη απειλή στο δεύτερο μέρος ήρθε από τον ΠΑΟΚ, με τον Τσάλοφ να πιάνει την κεφαλιά μετά από σέντρα του Ντεσπόντοφ, αλλά να στέλνει την μπάλα άουτ στο 49ο λεπτό. Στο 56’, ο Κωνσταντέλιας πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του και πάτησε περιοχή, όμως έχασε τελευταία στιγμή την μπάλα από την παρέμβαση Χουτεσιώτη και Σταυρόπουλου.

Ο ρυθμός στο παιχνίδι έπεσε, με τον «δικέφαλο του βορρά» να έχει τον έλεγχο της μπάλας αλλά να μη βρίσκει τον τρόπο να απειλήσει την εστία του Χουτεσιώτη. Ο Ατρόμητος έπαιζε μαζική άμυνα, με τους παίκτες του ΠΑΟΚ να δυσκολεύονται πολύ να τη διασπάσουν και να βρουν χώρο για να δημιουργήσουν ευκαιρίες.

Παρά τις αλλαγές του Λουτσέσκου για να κάνει πιο επιθετική την ομάδα του, ο ΠΑΟΚ έμεινε μακριά από τις αξιόλογες φάσεις σε όλο το υπόλοιπο δεύτερο μέρος, με τον Ατρόμητο να αμύνεται αποτελεσματικά. Μάλιστα, οι Περιστεριώτες ήταν αυτοί που είχαν τη σημαντικότερη φάση, με τον Μπάκου να αστοχεί σε τετ-α-τετ στο 91’.

Τελικά, ο Ατρόμητος ήταν αυτός που κατάφερε να βρει το γκολ, καθώς στο 94' ο Τζοβάρας στην πρώτη του ενέργεια μετά την είσοδό του στο παιχνίδι, τσίμπησε την μπάλα πριν την ασταθή έξοδο του Παβλένκα και κέρδισε πέναλτι. Ο Φαν Βέερτ, που επίσης είχε περάσει στο ματς ως αλλαγή, ανέλαβε την εκτέλεση και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, γράφοντας το τελικό 2-0.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Ατρόμητος (Κέρκεζ, 4-2-3-1): Xουτεσιώτης - Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν - Μοτουσαμί, Τσιγγάρας,– Γιουμπιτάνα (86’ Γιουμπιτάνα), Μπάκου (93' Τζοβάρας), Μίχορλ (74’ Αϊτόρ) – Τσαντίλας (74’ Φαν Βέερτ).

Στον πάγκο έμειναν οι Αθανασίου, Κοσέλεφ, Οζέγκοβιτς, Παλμεζάνο, Μουντές, Παπαδόπουλος, Αμπαρτζίδης, Μπάτος.

ΠΑΟΚ (Λουτσέσκου, 4-2-3-1): Παβλένκα, Τέιλορ (63’ Μπάμπα), Κετζιόρα, Βολιάκο, Κένι – Μπιάνκο (63’ Οζντόεφ), Μεϊτέ (75’ Καμαρά) – Ντεσπόντοφ (80’ Ιβανούσετς), Τάισον, Κωνσταντέλιας – Τσάλοφ (63’ Μύθου).

Στον πάγκο έμειναν οι Τσιφτσής, Γκουγκεσασβίλι, Τσοπούρογλου, Θυμιάνης, Μπέρδος, Χατσίδης.

Διαιτητής: Τσακαλίδης

Βοηθοί: Κωσταράς, Νίκζας

4ος: Νταούλας

VAR: Τζήλος, Ματσούκας.

