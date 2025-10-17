Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Βαγγέλη Παυλίδη που σημείωσε δύο τέρματα, η Μπενφίκα πέρασε από την έδρα της Τσάβες με 2-0 και πήρε το εισιτήριο για τους «32» του Κυπέλλου Πορτογαλίας.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν με το πόδι πατημένο στο γκάζι, με τον Έλληνα επιθετικό να ανοίγει το σκορ στο 8' με ένα υπέροχο μακρινό πλασέ. Ο ρυθμός του αγώνα μετά το ημίωρο έπεσε, με τους «αετούς» να πηγαίνουν με προβάδισμα στο σκορ στα αποδυτήρια τη λήξη του πρώτου μέρους.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Μπενφίκα συνέχισε να έχει το πάνω χέρι, με τον Παυλίδη στο 79' να σημειώνει το τελικό 2-0 με ωραίο σουτ, δίνοντας στην ομάδα την πρόκριση στην επόμενη φάση του θεσμού.

