Τη δική του απάντηση έδωσε εμέσως με ανάρτηση του ο Στέφανος Τσιτσιπάς, στα χθεσινά σχόλια του Νόβακ Τζόκοβιτς σχετικά με τη συμπεριφορά του Έλληνα τενίστα στην αναμέτρηση με τον Νικ Κύργιο στο Wimbledon.

Ο 23χρονος , λίγες μέρες μετά το... έντονο παιχνίδι με τον Νικ Κύργιο και τις δηλώσεις που ακολούθησαν, δημοσίευσε μια ατάκα σχετικά με τις διαφωνίες, τραβώντας ξανά τα βλέμματα.

«Η ικανότητά μου να καταλάβω ότι έχω άδικο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ύφος του ανθρώπου με τον οποίο διαφωνώ», έγραψε χαρακτηριστικά, χωρίς να διευκρινίζεται αν αφορά το πρόσφατο περιστατικό.

My ability and capacity to acknowledge I was wrong is largely determined by the attitude of the person I’m arguing with.