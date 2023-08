Με επική ανατροπή ο Τζόκοβιτς κατέκτησε το Cincinnati Masters - Πανηγύρισε σκίζοντας την μπλούζα του! (βίντεο)

Με έναν επικό τρόπο ο Νόβακ Τζόκοβιτς (Novak Djokovic) επικράτησε με 2-1 (5-7, 7-6, 7-6) τον Κάρλος Αλκαραθ στον μεγάλο τελικό του Cincinnati Masters και το πανηγύρισε... έντονα σκίζοντας την μπλούζα του!

Το παιχνίδι προσέφερε πολλές συγκινήσεις με τον Σέρβο σούπερ σταρ να κάνει μεγάλη ανατροπή και να νικάει μετά από 3 ώρες και 49 λεπτά.

𝐃𝐉𝐎𝐊𝐎𝐕𝐈𝐂 𝐃𝐎𝐄𝐒 𝐈𝐓 𝐀𝐆𝐀𝐈𝐍! 🏆🏆🏆



Novak Djokovic becomes Cincinnati Masters champion for the third time after a thrilling 5-7, 7-6, 7-6 victory over his Wimbledon nemesis Carlos Alcaraz in a marathon final! 🤯@DjokerNole | #CincyTennispic.twitter.com/DRQBlSe86x